Com festa simples, Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram mesversário da filha caçula

Virginia Fonseca e Zé Felipe prepararam uma festa intimista para comemorar os sete meses da filha caçula, Maria Flor

Maria Flor, a filha caçula de Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25), completou sete meses de vida nesta segunda-feira, 22, e os papais fizeram questão de comemorar da data.

Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou a família reunida para celebrar o mesversário da menina com uma festa simples e intimista.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Virginia, Zé Felipe, Maria Alice (1) e Maria Flor, que estão em Miami, nos Estados Unidos, aparecem sorridentes, sentados em um jardim com um bolo decorado. A bebê, que está no colo do papai, surge usando uma saia colorida e asas.

Ao dividir os registros da comemoração, a mamãe agradeceu pela vida da herdeira. "7 meses da Florzinha! Que Deus abençoe sua vida minha pequena Flor, muita saúde, paz, amor e felicidade. Sua família te ama muito, muito, muito", declarou.

Confira as fotos do mesversário de Maria Flor:

Look ousado

A influenciadora Virginia Fonseca participará de mais um clipe do esposo, o cantor Zé Felipe. Neste último domingo, 21, a famosa compartilhou um vídeo gravando a produção para a música Macho Preferido e impressionou com o look escolhido para o trabalho.

Dando um show de beleza e sensualidade, a famosa apareceu vestindo um macacão todo vazado. Cobrindo apenas o necessário, Virginia Fonseca fez a temperatura subir ao fazer carão e poses ousadas. "PREDADORA. Gravação próximo clipe do @zefelipecantor, aguardem. Toda honra e glória a Deus", disse a esposa de Zé Felipe na legenda do vídeo arrasador.

