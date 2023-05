De macacão vazado, Virginia Fonseca escandaliza ao mostrar quase tudo: 'Predadora'

Em novo clipe de Zé Felipe, Virginia Fonseca escandaliza ao surgir com look ousado

A influenciadora Virginia Fonseca (24) participará de mais um clipe do esposo, o cantor Zé Felipe (25). Neste domingo, 21, a famosa compartilhou um vídeo gravando a produção para a música Macho Preferido e impressionou com o look escolhido para o trabalho.

Dando um show de beleza e sensualidade, a famosa apareceu vestindo um macacão todo vazado. Cobrindo apenas o necessário, Virginia Fonseca fez a temperatura subir ao fazer carão e poses ousadas.

"PREDADORA. Gravação próximo clipe do @zefelipecantor, aguardem. Toda honra e glória a Deus", disse a esposa de Zé Felipe na legenda do vídeo arrasador.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram perplexos com a beleza da musa. "Gostoso", falou o esposo ao ver amada exibindo suas curvas torneadas. "Ela é linda", elogiaram os fãs.

Veja o vídeo de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca e Zé Felipe dançam em frente a jatinho em novo vídeo e causam polêmica

Nesta terça-feira, 16, Virginia e Zé Felipe causaram comoção nas redes sociais ao surgirem dançando em novo vídeo. A influenciadora compartilhou em seu Instagram um vídeo onde dançava com o marido na frente do jatinho particular da família.

A aeronave que tem um adesivo de um desenho do casal com as filhas Maria Flor e Maria Alice foi um presente de Virginia para o amado.

Nos comentários da postagem, os seguidores do casal não aprovaram a música que o casal estava dançando. Virginia e Zé surgiram fazendo uma coreografia para a nova canção do cantor: “Macho preferido”.

“Misericórdia, o que as músicas do Zé viraram?”, questionou uma seguidora nos comentários. E outra fã criticou: “Gostava tanto das músicas do Zé quando ele cantava sertanejo”.

Apesar das duras críticas, algumas pessoas saíram em defesa do casal nos comentários. “Qual o sentido de a pessoa vir e criticar? Se não gostou, passa reto. Eu gostei”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “O povo que está criticando, não adianta porque daqui a pouco está na mais tocadas, como todas as músicas dele. Onde a Virginia põe a mão vira sucesso”.