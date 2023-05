Fãs não engolem festinha da filha de Virgínia Fonseca e detonam: "Tem tanto dinheiro"

Fãs não engolem festinha da filha de Virgínia Fonseca; eles criticaram a simplicidade da comemoração

A festinha da filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe dividiu opiniões nas redes sociais nesta segunda-feira, 22. A comemoração simples foi muito criticada e rendeu mensagens curiosas dos fãs da pequena Maria Flor.

Nas fotos, a influenciadora surge ao lado de Zé Felipe e das pequenas para mostrar detalhes da data. O casal exibiu apenas um bolo simples e dispensou a tradição das festinhas luxuosas. Na legenda da foto, ela se declarou à pequena.

"7 meses da Florzinha. Que Deus abençoe sua vida, minha pequena Flor. Muita saúde, paz, amor e felicidade. Sua família te ama muito, muito, muito", escreveu a empresária que fatura milhões ao mês com seus produtos.

Os fãs consideraram a festinha simples e compararam com as comemorações que a primogênita do casal ganhou no passado . "Esse povo tem dinheiro, mas nunca faz festa nem nada", disse um. "Pelo amor de Deus, os mesvesario da Maria Alice eram todos perfeitos os da Florzinha são tão simples", comparou outro. "Maria Flor na 3ª foto: Como assim mamãe um bolo? Para o papai você deu um avião. Quero pelo menos um drone", esclareceu outro.

Veja:

Look ousado

A influenciadora Virginia Fonseca participará de mais um clipe do esposo, o cantor Zé Felipe. Neste último domingo, 21, a famosa compartilhou um vídeo gravando a produção para a música Macho Preferido e impressionou com o look escolhido para o trabalho repleto de sensualidade.

Dando um show de beleza e sensualidade, a famosa apareceu vestindo um macacão todo vazado. Cobrindo apenas o necessário, Virginia Fonseca fez a temperatura subir ao fazer carão e poses ousadas. "PREDADORA. Gravação próximo clipe do @zefelipecantor, aguardem. Toda honra e glória a Deus", disse a esposa de Zé Felipe na legenda do vídeo arrasador.