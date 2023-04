Viih Tube tranquiliza fãs ao comentar sobre a saúde da filha Lua: “Dando tudo certo”

Mãe de primeira viagem, Viih Tube comentou em suas redes sociais sobre a saúde da filha recém-nascida Lua

Nesta segunda-feira, 24, Viih Tube tranquilizou seus seguidores ao falar em seu Instagram sobre o estado de saúde da filha Lua.

A caminho da pediatra, a influenciadora compartilhou uma foto sua no carro e comentou: “Bom dia, indo levar a Lua no pediatra pra ver se ganhou peso com a relactação”.

Após a consulta da pequena Lua, Viih compartilhou mais sobre a saúde da filha recém-nascida. No vídeo compartilhado pela influenciadora, o pai Eliezer surgia dirigindo o carro enquanto Lua estava em uma cadeirinha.

“Ganhei peso titios e titias, meus papais já estão com o meu ruído branco até no carro kkkk Já já não vou precisar mais da sondinha, está tudo dando certo”, revelou Viih nas redes sociais.

A filha de Viih Tube e Eliezer nasceu neste último dia 13. A mãe de primeira viagem e ex-BBB revelou que a menina foi diagnosticada com icterícia nos primeiros dias de vida, mas que logo recebeu alta hospitalar, e foi para casa com os pais.

Reprodução: Instagram

Parto!

Recentemente, Viih também compartilhou em suas redes sociais um pouco de como foi o parto de Lua e deu conselho para futuras mamães.

“Meu conselho é: não idealizem 100% que precisa ser daquele jeito. Não fechem a mente. Porque isso pode te fazer mal, a sua rota pode mudar sem você ter controle. E foi o que aconteceu comigo. A minha rota favorita e o que eu mais queria era o parto normal. Eu queria muito o parto normal por vários motivos. Eu queira muito. Mas a minha rota mudou”, comentou.