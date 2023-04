Saiba o que é icterícia, o problema que afetou Lua, filha de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube revela que a filha recém-nascida teve icterícia. Saiba mais sobre o problema que pode afetar os bebês nos primeiros dias de vida

Logo após anunciar o nascimento da primeira filha, Lua, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube contou que a filha foi diagnosticada com icterícia em seus primeiros dias de vida. Ela contou que a bebê precisou tomar banho de luz azul para solucionar o problema que pode afetar os bebês recém-nascidos. "Ela precisou de banho de luz por conta da icterícia. Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois", disse ela ao mostrar uma foto do momento do tratamento da filha. Saiba mais sobre o que é a icterícia :

A icterícia é caracterizada pela coloração amarelada na pele, nos olhos e nas mucosas do bebê, e é um problema comum. “Isso é causado pelo excesso de bilirrubina no sangue, substância produzia pelo fígado. Geralmente ocorre em bebês saudáveis. Durante o processamento dos glóbulos vermelhos pelo organismo, pode acontecer esse excesso”, contou o Dr. César Patez, que é ginecologista e obstetra.

Ele ainda contou mais sobre o diagnóstico. “Precisa ser avaliado a partir da dosagem da substância no sangue, mas tudo isso é causado pela dificuldade da bilirrubina passar pelo fígado e pelos canais biliares. Por isso, acontece o acúmulo e acaba sendo depositado na pele do bebê. Em alguns casos, altera também a cor da urina e das fezes”, contou.

O médico ainda contou que o tratamento é feito com a fototerapia, que é conhecido como o banho de luz. “Essa é uma técnica que expõe a criança à luminosidade emitida por lâmpadas artificiais e elas atingem diretamente a estrutura do pigmento”, afirmou ele.

“O tratamento costuma durar, em média, três semanas. Somente quando o fígado estiver mais maduro e a eliminação da bilirrubina for regularizada é seguro o processo de alta”, disse ele, e completou: “É um problema, mas que é rápido de resolver”.

Viih Tube conta detalhes sobre o nascimento da filha, Lua

Nesta quinta-feira, 13, Viih Tube anunciou que a filha, Lua, nasceu no domingo de Páscoa. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos do dia da chegada da filha e revelou que teve um parto cesárea. “Mesmo com as contrações, ela não virou. Esperei até o último que pude, até onde fosse seguro para ela, mas continuou pélvica. Fiz tudo que pude para ter o meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei mal, me cobrei tanto, mas depois faço meu relato de parto para vocês de como foi”, disse ela.

“Não foi parto normal, mas uma coisa gostosa foi que deu tempo da família chegar e assistir o parto. Isso me confortou muito”, afirmou ela, que ainda desabafou: “Eu tinha muito medo da cesárea, por isso queria tanto que ela virasse, mas no relato de parto conto como foi minha experiência”.