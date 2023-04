Viih Tube comove com relato de parto: 'Minha rota mudou'

Ex-BBB Viih Tube revela detalhes de como foi o seu parto para o nascimento da primeira filha, Lua, em vídeo encantador: 'Meu conselho'

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube decidiu fazer um relato de parto por meio de um vídeo nas redes sociais para contar sobre o nascimento da primeira filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela contou que a bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea, já que estava sentada e a mamãe se sentiu mais segura nesta via de parto do que tentar virar a criança ainda no útero.

Em seu relato, Viih contou que queria muito ter um parto normal, mas se preparou para a cesárea. Tanto que ela deu um conselho para as fãs. “Meu conselho é: não idealizem 100% que precisa ser daquele jeito. Não fechem a mente. Porque isso pode te fazer mal, a sua rota pode mudar sem você ter controle. E foi o que aconteceu comigo. A minha rota favorita e o que eu mais queria era o parto normal. Eu queria muito o parto normal por vários motivos. Eu queira muito. Mas a minha rota mudou”, disse ela.

Então, ela contou sobre a tentativa de virar a filha naturalmente ao longo da gestação. “Lá para as 20 semanas de gravidez, a Lua estava com a cabeça para baixo, que é a posição para o parto normal. Nas 25 semanas, mais ou menos, ela desvirou e ficou sentada. E os médicos falaram: 'calma, tem muito tempo ainda'. Mas lá para as 30 semanas ela ainda não tinha virado. E eu comecei um protocolo para ela começar a virar. Eu fique confiando em Deus. Eu me senti mais segura com a cesárea”, afirmou ela.

Então, ela contou que começou a ter as contrações e os médicos decidiram interná-la para Lua nascer na manhã do domingo de Páscoa. “Eu comecei a ter contrações com ela ainda sentada. A bolsa não chegou a estourar. Durante a cesarea foi tudo tranquilo. Ela sai e você vê ela vindo, chorando para você e você olha para o rostinho dela para conhecer, é um amor, um sentimento de proteção, de querer cuidar. É uma conexão muito louca. Foi a coisa mais linda”, afirmou.

Assista ao vídeo do relato de parto de Viih Tube:

Eliezer leva susto com a filha recém-nascida

O ex-BBB Eliezerviveu um momento assustador com a filha recém-nascida, Lua, na madrugada desta sexta-feira, 21. Casado com Viih Tube, ele contou que foi ver se a filha estava bem em seu berço e se deparou com uma situação inesperada: O cobertor estava na cabeça da criança. Assustado, ele correu para tirar o tecido do rosto da menina.

"Tomei um susto agora que... misericórdia. Fui ao quarto para ver a Lua, sim, porque eu a vejo de hora em hora", disse ele, e completou: "Assim que cheguei lá, da minha visão, da porta, a coberta estava na cabeça dela. Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Que pânico! Desesperador".

Apesar do susto, o papai coruja contou que a filha estava dormindo tranquila e está bem. "As enfermeiras falaram que ela não tem força para virar o pescoço. Tem, sim! Minha filha tem força para virar o corpo inteiro. Não quero passar por esse susto de novo, não", afirmou.