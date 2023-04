Ex-BBB Eliezer revela susto com a filha recém-nascida: 'Meu coração parou na hora'

Ex-BBB Eliezer relata situação com a filha recém-nascida, Lua, que o deixou com medo nesta madrugada

O ex-BBB Eliezer viveu um momento assustador com a filha recém-nascida, Lua, na madrugada desta sexta-feira, 21. Casado com Viih Tube, ele contou que foi ver se a filha estava bem em seu berço e se deparou com uma situação inesperada: O cobertor estava na cabeça da criança. Assustado, ele correu para tirar o tecido do rosto da menina.

"Tomei um susto agora que... misericórdia. Fui ao quarto para ver a Lua, sim, porque eu a vejo de hora em hora", disse ele, e completou: "Assim que cheguei lá, da minha visão, da porta, a coberta estava na cabeça dela. Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Que pânico! Desesperador".

Apesar do susto, o papai coruja contou que a filha estava dormindo tranquila e está bem. "As enfermeiras falaram que ela não tem força para virar o pescoço. Tem, sim! Minha filha tem força para virar o corpo inteiro. Não quero passar por esse susto de novo, não", afirmou.

Viih Tube mostra vídeo do parto

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tubeemocionou seus fãs ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha,Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto em um vídeo especial no Instagram.

"Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa. Ela é MUITO linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje", disse ela.

E completou: "Eu olho pra você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo! Protegerei você de absolutamente tudo minha princesa! Nossa jornada juntas tá só começando! Logo gravo meu relato de parto pra vocês pra contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira".