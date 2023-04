Nasceu! Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha Lua

Viih Tube e Eliezer revelam que a filha, Lua, nasceu no domingo de Páscoa às 08h38 da manhã

Finalmente! Viih Tube e Eliezer celebraram o nascimento de sua primeira filha, Lua. Eles publicaram uma foto sem mostrar o rostinho da bebê e surpreenderam ao contar sobre o dia do parto da pequena.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.

"Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão!", contou sobre o encontro com a pequena.

"E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", escreveu a mais nova coruja do pedaço, brincando com o signo da filha. Áries costuma ser bem sincero, impulsivo e verdadeiro, segundo a astrologia.

Confira as primeiras fotos de Viih Tube e Eliezer com a filha, Lua:

Sem aviso prévio

A influenciadora Viih Tube já havia dito aos seguidores que não avisaria quando iria para o hospital para realizar o parto por questão de privacidade. Portanto, ela pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 13, ao mostrar Lua já nos braços dos papais.

O casal fez o enxoval da bebê em Orlando, na Florida (EUA) e casou no civil antes de sua chegada. Segundo eles, a gravidez não foi planejada, mas os dois ficaram muito felizes com a notícia, pois sonhavam em ser pais um dia.

Os internautas se divertiram durante a gravidez da influenciadora, tanto pelo tamanho da barriga da influenciadora, quanto pelo tempo de gestação, que apesar de estar de acordo com a normalidade, parecia durar uma eternidade.