Viih Tube mostra aos seguidores ultrassom 3D da filha Lua pela primeira vez

Através de um exame de ultrassom 3D, a influenciadora Viih Tube mostrou o rosto da filha Lua pela primeira vez nas redes sociais

Na tarde desta quarta-feira, dia 30, a influenciadora Viih Tube (22) publicou uma foto do ultrassom 3D que fez da filha Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32). Na publicação é possível enxergar com clareza os traços do rostinho da bebê, que ainda está na barriga da mamãe, mas já conta com mais de 1 milhão de seguidores no perfil criado pelos pais.

Eli não perdeu a oportunidade e logo comentou na publicação: “Não é por nada não masss… é a cara do pai”, brincou. As seguidoras concordaram: “Que lindeza! Achei parecida com você no início, mas depois achei parecida com Eli! Mas acho que a boquinha é sua”, disse uma. “Já dá pra ver que é a cópia do papai”, escreveu outra.

Em seus stories, Viih também compartilhou uma foto do exame onde é possível ver o rostinho da pequena de perfil, e abriu uma enquete para os seguidores dizerem com quem acham que se parece mais: “A cara do Eli” ou “A cara da Viih”, escreveu a influenciadora.

Viih Tube compartilha foto do ultrassom da filha Lua - Instagram

Viih Tube já está se preparando para o parto fazendo fisioterapia pélvica

Recentemente a influencer também revelou para os fãs que está fazendo fisioterapia pélvica para ajudar na gestação e se preparar para o parto e pós-parto. “Prepara toda sua musculatura da pelve, da barriga. Comecei e estou achando muito legal", afirmou Viih Tube.