Viih Tube começa fisioterapia pélvica para se preparar para o parto

Viih Tube será mãe de uma menina, Lua, fruto de sua relação com Eliezer

Viih Tube (22) contou por meio das redes sociais que começou a fazer fisioterapia pélvica para ajudar na gestação e se preparar para o parto e pós-parto.

Ela está grávida do ex-BBB Eliezer (32). "Prepara toda sua musculatura da pelve, da barriga. Comecei e estou achando muito legal", afirmou.

Eliezer dá detalhes de vida sexual com Viih Tube grávida

Eliezer deu detalhes sobre a vida sexual ele com Viih Tube. À 'Quem' ele disse que eles tão em fase de descoberta sobre a relação íntima.

"Estou entendendo que o sexo é por fases. No comecinho da gravidez, quando a gente descobriu, ela teve uma fase que, Nossa Senhora, o desejo dela estava multiplicado por um milhão. O negócio estava frenético ali (risos). Hoje, eu consigo perceber que deu uma diminuída. Mas tem semanas que o negócio pega fogo", contou.

"Acho que é importante a gente respeitar isso. Não tem nenhum tipo de cobrança da minha parte. Acho que isso é tão pequeno perto de todo o resto. E é uma fase. Eu já tinha lido sobre isso e imaginei que isso aconteceria. Super entendo. Depois a gente transa. A gente tem a vida inteira para transar. Mas é importante dizer que o sexo não acabou. A nossa vida sexual ainda existe. Mas mudou e vem mudando. Cada semana ela está de umjeito", explicou.

Entrando ainda mais no assunto, Eliezer falou sobre as posições sexuais que eles vem tentando fazer. "A gente tem que ir adaptando. Tem posições que não são mais confortáveis, outras que dão uma aflição nela, porque ela que está com a Lua dentro dela, né? Eu em cima dela dá aflição de machucar ela e apertar muito. Então a gente vai se adaptando, mas é uma coisa muito conversada. Acima de tudo, antes de sermos os pais da Lua, somos amigos e muito transparentes um com o outro. A gente vai contornando e se adaptando à situação dessa forma", expôs.