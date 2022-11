Respondendo perguntas de seguidores, Viih Tube revela se gostaria de ter mais filhos

A influenciadora Viih Tube respondeu perguntas de seus seguidores nas redes sociais e foi questionada se tem vontade de ser mãe mais vezes

Na madrugada deste domingo, 27, Viih Tube interagiu com seus seguidores no Instagram respondendo algumas perguntas sobre sua primeira gestação

A influenciadora foi questionada se gostaria de ser mãe mais vezes após o nascimento de sua primeira filha, Lua. “Pra ser sincera, não faço ideia, sempre sonhei em ser mãe de menina, por conta da minha relação com a minha mãe, acho que isso depende muito depois da Lua nascer e crescer um pouco, talvez eu queira outro, talvez não. Por agora estou muito feliz vivendo cada segundinho com ela, até porque estou realizando meu maior sonho”, respondeu.

A mãe de primeira viagem ainda comentou sobre os medos da maternidade: “Muitos! Mas quando lembro o apoio que tenho de tanta gente, me tranquiliza, quando penso na Lua e no rostinho dela também me tranquiliza”.

A ex-BBB ainda foi perguntada sobre o melhor dia de sua vida, e respondeu que foi o chá de bebê da filha, em que ela e o namorado Eliezer descobriram que o bebê seria menina: “Sem dúvidas até hoje foi o dia que descobri que era a Lua que estava na minha barriga! Juntar uma boa parte da minha família e a do Eli, e fazer uma festa só pra quem eu realmente gosto, pensar em cada detalhe, chorar com cada coisinha”.

E a futura mamãe ainda comentou sobre o parto da filha, que está chegando: “Mas o dia do parto com certeza vai superar, porque conhecerei minha princesa”.

A participante do BBB 20 também atualizou os seguidores sobre sua gestação: “Muito tranquila até agora, graças a Deus”.

Reprodução: Instagram

Copa do Mundo!

Para torcer para a seleção brasileira em sua estreia na Copa do Mundo 2022, na última quinta-feira, 24, Viih Tube escolheu um look que deu o que falar nas redes sociais.

A influencer apareceu usando uma camiseta amarela com uma calça preta larguinha, ela puxou a calcinha para cima deixando a peça à mostra. O visual escolhido gerou críticas por parte de alguns seguidores.