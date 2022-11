Viih Tube usa look mostrando a calcinha e web não perdoa: "Que brega!"

A ex-BBB Viih Tube foi criticada na web após usar um look polêmico para assistir a estreia do Brasil na Copa

Na tarde da última quinta-feira, 24, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube (22) deu o que falar na internet. Isso porque a namorada de Eliezer (32) usou suas redes sociais para postar um look polêmico.

Para prestigiar a estreia da Seleção Brasileira na Copa, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma camiseta amarela com uma calça preta larguinha, ela puxou a calcinha para cima deixando a peça à mostra. "Arrume-se comigo pro primeiro jogo do Brasil na COPAAA", escreveu ela na legenda.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, o visual de Viih Tube dividiu opiniões. "QUE LINDAAAAA", elogiou Franciny Ehlke. "Amor a sombra azul ficou linda", disse Eliezer.

"Eu achei que ficou bonito , só não ficou bom essa calcinha", disse uma fã. "A calcinha estragou o look", opinou um internauta. "Essa calcinha mostrando não combinou", comentou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIHH TUBE: