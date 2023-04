Viih Tube exibe vídeo de como foi o parto da filha recém-nascida, Lua

Viih Tube emociona os fãs ao exibir o vídeo do dia do nascimento da primeira filha, Lua: 'Tão perfeita'

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube emocionou seus fãs ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto em um vídeo especial no Instagram.

A artista passou por uma cesárea para dar à luz e emocionou ao registrar o momento da chegada da bebê ao mundo e a emoção do primeiro contato com ela fora da barriga. Na elgenda, ela contou sobre como está se sentindo com a maternidade.

"Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa. Ela é MUITO linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje", disse ela.

E completou: "Eu olho pra você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo! Protegerei você de absolutamente tudo minha princesa! Nossa jornada juntas tá só começando! Logo gravo meu relato de parto pra vocês pra contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira".

Lua nasceu em uma maternidade de São Paulo no dia 9 de abril.

Viih Tube fala sobre ganho de peso durante gestação

Na manhã deste sábado, 8, Viih Tube decidiu abrir o coração com seus seguidores. Na reta final da gestação da pequena Lua, a influenciadora digital falou em suas redes sociais sobre como tem ganhado peso durante sua gravidez. Ela compartilhou um vídeo antigo, em que explica seus receios sobre a questão.

Na legenda, Viih Tube explicou o registro: “Esse vídeo é do começo da gestação, onde eu ainda estava num processo de entender tudo" e mandou um recado para as outras mamães sobre a cobrança com a aparência na gestação: “Seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo!”, disse.