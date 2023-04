Viih Tube revela detalhes do dia do nascimento da filha: 'Tinha muito medo da cesárea'

Viih Tube conta que chegou disfarçada na maternidade e diz que a filha nasceu de cesárea e precisou tomar banho de luz. Saiba mais sobre o nascimento da Lua!

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube encantou seus seguidores ao revelar mais detalhes sobre o nascimento da primeira filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Após anunciar que a bebê nasceu no domingo, ela compartilhou mais detalhes de como foi a chegada da filha ao mundo.

Nos stories do Instagram, Viih contou que foi para a maternidade quando sentiu as primeiras contrações e que precisou passar pelo parto cesárea. Inclusive, ela contou que chegou disfarçada na maternidade para que o nascimento da filha não fosse divulgado antes do seu desejo. Ela usou máscara no rosto e moletom com capuz para não reconhecida nos corredores da maternidade. “Mesmo com as contrações, ela não virou. Esperei até o último que pude, até onde fosse seguro para ela, mas continuou pélvica. Fiz tudo que pude para ter o meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei mal, me cobrei tanto, mas depois faço meu relato de parto para vocês de como foi”, disse ela.

Mesmo assim, o parto correu bem e mãe e filha estão juntas. “Não foi parto normal, mas uma coisa gostosa foi que deu tempo da família chegar e assistir o parto. Isso me confortou muito”, afirmou ela, que ainda desabafou: “Eu tinha muito medo da cesárea, por isso queria tanto que ela virasse, mas no relato de parto conto como foi minha experiência”.

Por fim, Viih Tube contou que a filha precisou tomar banho de luz. “Ela precisou de banho de luz por conta da icterícia. Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois”, afirmou.

A mamãe coruja também se derreteu em elogios para a filha recém-nascida. “Ela é linda, é muito boazinha, uma princesa. Ela é um anjo! Mais bonita que eu e o Eli juntos. É muito linda mesmo! É cabeluda”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube fala sobre ganho de peso durante gestação

Na manhã deste sábado, 8, Viih Tube decidiu abrir o coração com seus seguidores. Na reta final da gestação da pequena Lua, a influenciadora digital falou em suas redes sociais sobre como tem ganhado peso durante sua gravidez. Ela compartilhou um vídeo antigo, em que explica seus receios sobre a questão.

Na legenda, Viih Tube explicou o registro: “Esse vídeo é do começo da gestação, onde eu ainda estava num processo de entender tudo" e mandou um recado para as outras mamães sobre a cobrança com a aparência na gestação: “Seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo!”, disse.