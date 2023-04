Eliezer encanta ao mostrar fotos na sala de parto no dia do nascimento da filha, Lua

Casado com Viih Tube, Eliezer exibe fotos do dia do nascimento da primeira filha, Lua: 'Amor da minha vida'

O ex-BBB Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar fotos do dia do nascimento da primeira filha, Lua, fruto do casamento com Viih Tube. Ele exibiu duas fotos feitas na sala de parto logo após a chegada da bebê.

Nas imagens, ele surgiu sorridente com a esposa e também em um clique com a filha no colo. “Acho que vocês já sabiam né? Sumi por motivos de o grande amor da minha vida nasceu!”, disse ele.

O nascimento de Lua aconteceu no domingo, 9, em uma maternidade de São Paulo. Porém, os pais só anunciaram a chegada dela nesta quinta-feira, 13, com um post nas redes sociais.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", escreveram na legenda do post com a filha nos braços.

Viih Tube mostra as mudanças no seu corpo na reta final da gestação

Na reta final da gestação, Viih Tube (23) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ‘tour’ por seu corpo de grávida. Com um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a influenciadora decidiu exibir todos os detalhes que mudaram em seu corpo com a gestação de Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32). Assista aqui.

“Para ficar como uma lembrança desse processo que eu tô vivendo né, físico e emocional… Para eu lembrar como foi, como eu fiquei, como foi o processo e cada coisinha que deixa marcas mesmo no corpo, né? Além da recordação, também para que outras mamães que vão passar por isso… Ou mães que estão se sentindo mal com o corpo, e acham que só elas ficam mal com a autoestima baixa ou se sentindo feia, com mais estrias e celulite, enfim. Não. Todas nós ficamos tá?”, disse ela.