Filha de Viih Tube e Eliezer tem babá? Ex-BBB explica decisão do casal após o nascimento da filha

Eliezer responde pergunta sobre presença de babá nas primeiras semanas de vida da filha, Lua: 'Achamos importante ter essa vivência'

O ex-BBB Eliezer (33) respondeu uma dúvida dos fãs sobre os primeiros dias de vida da filha, Lua, fruto do casamento com Viih Tube (22). Ele contou que decidiram não ter babá neste início da jornada como pais de uma bebê recém-nascida.

Em um post nos stories do Instagram, o ex-BBB explicou a decisão do casal. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, disse ele.

Então, ele explicou que o casal tem a ajuda da avó materna. “A mãe da Viih está aqui com a gente nos ajudando e nos dando todo suporte. Temos a Ceni, que cuida da gente e da casa, e é isso. Dividimos as tarefas e estamos vivendo. Deixar bem claro que não somos contra ter babá, não acho que ninguém seja menos ou mais pai e mãe por ter ou não ter uma. Mas foi uma escolha nossa, se amanhã ou depois acharmos que é a hora, tudo bem também. Sem cobranças”, afirmou.

Por fim, Eliezer listou as tarefas deles com a recém-nascida. “As tarefas estão assim: hora do tetê – mamãe; hora do arroto – papai; hora do banho – papai e vovó; hora do cocô – papai e vovó (modo vai na sorte kkk) com ajuda da mamãe se tiver acordada”, comentou.

Lua nasceu em uma maternidade de São Paulo no dia 9 de abril.

Viih Tube mostra vídeo do parto

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tubeemocionou seus fãs ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha,Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto em um vídeo especial no Instagram.

"Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa. Ela é MUITO linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje", disse ela.

E completou: "Eu olho pra você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo! Protegerei você de absolutamente tudo minha princesa! Nossa jornada juntas tá só começando! Logo gravo meu relato de parto pra vocês pra contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira".