Viih Tube desabafa sobre resguardo e sua primeira relação após o parto

A ex-BBB Viih Tube comenta a importância de respeitar o puerpério e detalha como foi sua primeira relação sexual com Eliezer após o nascimento da filha

Após o nascimento da filha, Lua, a ex-BBB Viih Tubevem dividindo um pouco sobre sua jornada como mãe de primeira viagem. Dessa vez, ela usou as redes sociais para publicar um vídeo contando como foi retomar a sua vida sexual após dar à luz.

A influenciadora diz que seguiu a recomendação médica sobre o resguardo e esperou 45 dias até o momento do puerpério passar. Somente assim ela se permitiu começar a pensar em ter relações sexuais novamente.

"O meu conselho é não quebre o resguardo. Calma. São só 45 dias! Tem muita vida para transar! Se vai fazer, espero que não seja por pressão. Porque tem muito homem que não respeita as mulheres e querem que ela transe", disse Viih Tube.

Ela aproveitou o momento para comentar os tempos difíceis que passou após o parto: "Eu tive 15 dias muito difíceis, em que eu realmente me culpei demais, me cobrei muito, fiquei muito triste. Eu sentia uma coisa que parecia que era o fim do mundo, que era uma fase que nunca ia passar. Senti coisas estranhas, pensamentos estranhos, tinha muito medo de tudo. Depois desses 15 dias, começou a melhorar", ela completa.

Logo após explicar um pouco mais sobre o resguardo, Viih fala sobre como foi voltar a sentir desejo sexual: "Eu respeitei o meu tempo e com 60 dias que me deu essa vontade". Em seguida, ela elogia Eliezer: "Eu tenho muita sorte de ter um marido em casa que me respeita muito. É o meu momento do puerpério e ele respeitou a minha vontade", comenta.

Contudo, voltar a ter relações sexuais após o parto pode não ser uma tarefa fácil. A influenciadora desabafou em seu vídeo, dizendo que teve uma surpresa na hora H: "Nenhuma mãe me contou isso, mas doeu muito a primeira vez, igualzinho quando eu perdi a virgindade, a diferença é que não sangrou."

Ao finalizar seu relato, ela diz: "Se você estiver indo transar por você, isso é ótimo, significa que você está bem que já está com a cabeça mais no lugar. Mas respeite esse momento."

Marcela McGowan, ex-BBB 20 e médica ginecologista, comenta no vídeo da amiga e diz: "Muito bom Vih! Lembrando que esse resguardo diz só sobre a parte anatômica e biológica! Está tudo bemmmm não se sentir pronta para ter relações após esses 40 dias! Muitos fatores nessa fase influenciam na libido. Pra algumas mulheres, pode levar até 2 anos para que as coisas normalizem."