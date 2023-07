Viih Tube fala sobre dores durante amamentação de Lua, sua primeira filha

Viih relatou dificuldade ao amamentar a filha, de três meses, por conta de uma fissura

Viih Tube contou aos seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, 3, que voltou a ter uma fissura no mamilo e relatou dores na região. A influenciadora, que é mãe de Lua Di Felice, de 3 meses e ainda é amamentada pela mãe, contou que o processo de amamentação tem sido dolorido.

A influencer disse que tentou alguns métodos para evitar a dor, como amamentar com o outro seio, com a mamadeira ou, ainda, com o bico de silicone, mas nada resolveu. Ela também contou que o machucado ainda está inflamado e que passou o fim de semana tentando resolver o problema com a ajuda de seu marido, o ex-BBB, Eliezer.

"Parece que eu voltei há três meses, que, quando ela pedia para mamar, eu chorava junto", desabafou Viih. "É bem difícil. Eu fico pensando que me cobro e me culpo, mas olhando de outro aspecto, eu sou muito guerreira e tenho que ter orgulho de mim, sim".

"Eu não tenho muita produção de leite. Nem a produção suficiente de leite eu tenho. Eu tenho que complementar com a sonda, porque meu peito produz 50ml no máximo e um bebê da idade dela mama quase 200ml", concluiu.

A ex-BBB também disse que, antes da fissura, o momento da amamentação era muito bom. Segundo ela, é o tempo em que as duas ficam juntas, e que a bebê tende a ficar mais calma durante o processo.

"Eu amo amamentar ela e não quero parar!", disse ela. "Eu já poderia parar, desistir e ir direto para a mamadeira, porque eu já estou lutando com a sonda e além de tudo isso estou com uma fissura, com muita dor. Às vezes, eu acho que esqueço um pouco de mim e penso só nela, mas é muito prazeroso ver ela feliz. Então estou nessa luta, mas se Deus quiser esse peito vai fechar", finalizou.