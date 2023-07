Eliezer se irrita com acusações sobre a criação da filha: 'Onde que é ruim?'

Revoltado, Eliezer rebate críticas e justifica decisão sobre a criação da filha, fruto do casamento com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer acordou revoltado na manhã desta segunda-feira, 03. É que o influenciador digital recebeu diversas críticas nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece segurando a filha no colo por “tempo demais”. Indignado, ele veio a público para rebater os comentários sobre a criação da primogênita, Lua Di Felice, fruto do casamento com Viih Tube.

Pelo stories do Instagram, Eliezer compartilhou o print de algumas críticas: “Porque os pais de primeira viagem ficam tanto tempo com o bebê no colo? Depois reclamam”, disse uma seguidora. O ex-brother se justificou: "Primeiro que ser pai e mãe não tem bula, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma de viver isso, de ensinar, cuidar, se doar”.

"Não tem certo e nem errado. Não estou aqui para apontar para a maternidade do outro e dizer que é errado só porque é diferente da nossa aqui", disse Eliezer. "As pessoas não precisam ficar julgando a nossa realidade privilegiada - porque sim, eu sei que ela é e agradeço a Deus todos os dias por isso”, completou o influenciador.

Eli ainda desabafou: “Usar para nos diminuir como pai e mãe é, no mínimo, injusto", e continou: "O objetivo não é ser melhor do que ninguém aqui, e sim dar o melhor da gente para ela, por ela, para construir laços afetivos que para a gente é muito importante. Então não venha nos desmerecer como pai e mãe só pela condição financeira”, ele disparou.

“A maternidade e a paternidade vão além do dinheiro. A realidade da amamentação, da privação do sono, do cansaço, da luta diária de adaptação de um bebê por exemplo são fatos e realidades para todos independente da condição financeira”, Eli completou o desabafo.

Por fim, o influenciador justificou a decisão de ficar com a bebê no colo: “Onde que colo é ruim para o bebê? Minha filha não tem 3 meses, um bebê passa 9 meses dentro da barriga e do nada ele sai. Já imaginaram o que é isso para ele? Só para ele entender que 'nasceu' são dias, nem enxergar direito ele enxerga, e gente dizendo que ele tem que ficar no berço”, disse Eli.

“Han? Minha filha, sua filha (o) precisa se sentir seguro, ter afeto, acalento, se sentir amado, ter atenção para se desenvolver. Em poucos meses ela aprende a engatinhar, e depois começa a correr e aí pronto, não vai querer mais colo. Por que é o comportamento natural de desenvolvimento de toda criança, né?", ele finalizou o desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer se irrita com críticas sobre a criação da filha - Reprodução/Instagram

Eliezer se irrita com críticas sobre a criação da filha - Reprodução/Instagram

Eliezer se irrita com críticas sobre a criação da filha - Reprodução/Instagram

Eliezer se irrita com críticas sobre a criação da filha - Reprodução/Instagram

Eliezer mostra momento com a filha Lua e expõe pedido de Viih Tube:

Eliezer mostrou que tomou o primeiro banho de chuveiro com a filha, Lua di Felice, de apenas dois meses. O ex-BBB ainda contou que atendeu ao pedido da mulher, Viih Tube, e vestiu uma camisa para dar o banho com mais segurança na pequena. Além disso, ele revelou que usou algumas dicas dos seguidores para o momento especial.