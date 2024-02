Viih Tube desabafa depois perder aula de desenvolvimento da Lua

A influenciadora compartilhou um momento fofo da rotina de Lua, nesta quinta-feira, 22, e lamentou não ter assistido a aula da pequena

Viih Tube tirou um momento desta tarde para desabafar com seus seguidores sobre perder um momento especial na vida de Lua Di Felice, sua filha com Eliezer, nesta quinta-feira, 22. A influenciadora contou que a bebê fez uma aula de desenvolvimento e lamentou não ter participado por estar focada em um trabalho.

"Hoje perdi pela primeira vez a aula de desenvolvimento que a Lua faz e que eu amo participar. Ela brincou pela primeira vez com argila e eu perdi, estava trabalhando. Parece besta, mas as mamães vão me entender e entender a situação", disse Viih.

O método escolhido pelos pais de Lua se trata de uma série de atividades que influenciam no desenvolvimento motor do bebê nos primeiros anos de vida. No registro publicado pela youtuber, a filha aparece brincando com argila e também na areia, procurando conchinhas.

Viih Tube e Eliezer dão detalhes sobre aniversário da Lua

O casal está se preparando para celebrar o aniversário de 1 ano da pequena e vem compartilhando os detalhes nas redes sociais: "Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela. Quero ver quais shows infantis que vou colocar no line-up. Vai ser nessa festa que vou sentir quais amigos se importam comigo e com a minha família”, contou.

Para cada dia de festa terá um tema e um traje diferentes. Eles também mostram como são os quartos que os convidados vão se hospedar durante o evento e os três salões de evento que tem no local, dos quais usaram os três. Viih também comentou que vai acabar fechando os três andares de quartos para seus convidados: “Não tem o que fazer essas coisas gastam mesmo”.

Eliezer encanta ao mostrar primeira aula de natação da filha

Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo da primeira aula de natação da filha. No vídeo postado no feed do Instagram na noite desta segunda-feira, 19, a pequena aparece se divertindo na piscina ao lado do papai e da professora. Para a primeira aula, Lua surgiu usando um maiô de sereia, escolhido pela mamãe coruja.