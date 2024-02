Viih Tube visita resort onde será comemoração de 1 ano da filha, Lua

Viih Tube e Eliezer deram detalhes do evento luxuoso em celebração a Lua, com 100 quartos reservados apenas para convidados durante um final de semana

Viih Tube e Eliezer compartilharam com seus seguidores nesta sexta-feira, 16, que foram fazer uma visita técnica no resort onde será a festa de 1 ano da filha Lua Di Felice, em abril. Faltando alguns meses, a influenciadora dá detalhes do evento luxuoso que prepara para celebrar a vida da primeira filha do casal. A comemoração será um final de semana em um resort, onde 100 quartos estão reservados para seus convidados.

Junto com o casal, está a decoradora e a assessora da festa. Para cada dia de festa terá um tema e um traje diferentes. Eles também mostram como são os quartos que os convidados vão se hospedar durante o evento e os três salões de evento que tem no local, dos quais usaram os três. Viih também comentou que vai acabar fechando os três andares de quartos para seus convidados: “Não tem o que fazer essas coisas gastam mesmo”.

Sobre os convidados, a ex-BBB começou a listar as pessoas e acredita que no evento vai notar quem é seu amigo de verdade: "Quero fazer uma festa que seja inesquecível para ela. Quero ver quais shows infantis que vou colocar no line-up. Vai ser nessa festa que vou sentir quais amigos se importam comigo e com a minha família. Muitos amigos querem vir conhecer a Lua, mas às vezes não dá porque não bate os dias, mas tenta marcar, manda mensagem. Nem culpo, é difícil de conciliar”, começou.

“Na festa, vou convidar todo mundo. Mesmo que não vá passar o fim de semana no resort, no dia da festa, vou saber quem fez questão, quem é amigo de verdade. Depois que a gente vira mãe, seleciona muito as pessoas", finalizou a reflexão.

Filha de Viih Tube e Eliezer rouba a cena em seu mesversário de 10 meses

Viih Tube abriu o álbum de fotos da comemoração de 10 meses de sua filha, Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, nesta segunda-feira, 12. Com tema da girlband britânica Spice Girls, o mesversário da pequena contou com uma mega produção em família.

Nos registros publicados no Instagram, a família apareceu vestida como as integrantes do grupo. Lua roubou a cena de sua festinha ao posar como Baby Spice. Já Viih se fantasiou de Ginger Spice e Eliezer de Scary Spice. Outros membros da família também se caracterizaram como as outras meninas do grupo e entraram na brincadeira.

A celebração ainda contou com vários microfones, globos de luz, estrelas e muita cor para dar alegria para a festa. Nos registros, a família ainda cantou a música 'Wannabe' para as câmeras e posou juntinha ao se divertirem com a pequena.