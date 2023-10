Viih Tube comemora os seis meses de Lua Di Felice com festa de tema 'Família Dinossauro'

Viih Tube e Eliezer alternam na hora de decidir qual vai ser o tema de cada mesversário; quem escolheu a 'Família Dinossauro' como tema da vez foi Eli

Viih Tube e Eliezer abriram o álbum de fotos do sexto mesversário da Lua Di Felice, a única filha do casal, que ganhou uma festinha com toda a decoração e os looks inspirados na Família Dinossauro; o evento aconteceu nesta segunda-feira, 09.

Nos cliques podemos ver que o ex-BBB se fantasiou de Dino da Silva Sauro, Viih Tube de Charlene da Silva Sauro e Lua de Baby Sinclair. "Família Dinossauro. O baby chegou pra comemorar 6 meses! Fazemos tudo por você nossa princesa, é uma delícia te ver dar risada das nossas fantasias e comemorar mais um mês de vida!", escreveram os influenciadores na publicação em conjunto.

A criatividade do casal mais uma vez gerou uma chuva de elogios de seus seguidores na publicação: “Vocês se superam a cada tema, esse mês foi demais”, elogiou, “Mano isso foi a minha infância socorro a lua tá muito fofa não dá”, comentou outra, “A Lua fica linda de todo jeito e personagem, essa família arrasa”, declarou um terceiro seguidor.

No perfil do Instagram da pequena, administrado pelos pais, a menina posou sorridente e fazendo careta para diversas fotos ao lado de um pequeno bolo escrito: “6 meses”. A prática já se tornou tradição na casa dos ex-BBBs, e todo mês que se passa, os pais mostram a filha com o bolo.

“Hoje faço 6 meses, galera. Já posso comer, ir na piscina, tô quase engatinhando, praticamente uma mocinha já, sabe?”, escreveram os pais na legenda do post publicado no perfil chamado Pequena Lua, em que mostram as atualizações da menina.

No primeiro mês, foi vestida de Boo, personagem da animação Monstros S.A e os ex-BBBs se vestiram como os monstros da produção da Pixar. No segundo mês, a bebê virou uma paquita com uma festinha inspirada no Xou da Xuxa.

A festa de três meses foi da Barbie, com direito a uma decoração toda rosa. Viih Tube e Eliezer escolheram os Teletubbies para o quarto mês. O mesversário anterior a este foi das Meninas Superpoderosas. Para a festa, Eli incorporou a personagem Florzinha; Viih se vestiu de Lindinha; e Lua, de Docinho.

Críticas!

Recentemente, o ex-BBB Eliezer explicou em suas redes sociais o motivo de não mostrar tanto da filha em seu perfil. De acordo com o comunicador, as críticas que diversos seguidores fazem à pequena de 6 meses são o motivo da pouca presença da menina no perfil do pai.

“Sim, toda vez que eu posto ela, tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminui mesmo. É o único jeito de “não lidar”, o que é um grande absurdo”, escreveu Eli, que ficou em casa com a filha enquanto Viih viajou para Paris a trabalho.