Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua completa seis meses e recebe elogios: “Linda”

A filha dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, Lua, completou 6 meses de vida e recebeu diversos elogios nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 9, Viih Tube e Eliezer surgiram em festa nas suas redes sociais. A primeira filha do casal, Lua, está celebrando mais um “mêsversário”. A bebê completou seis meses de vida e recebeu diversos elogios nas redes sociais.

No perfil do Instagram da pequena, administrado pelos pais, a menina posou sorridente e fazendo careta para diversas fotos ao lado de um pequeno bolo escrito: “6 meses”. A prática já se tornou tradição na casa dos ex-BBBs, e todo mês que se passa, os pais mostram a filha com o bolo.

“Hoje faço 6 meses, galera. Já posso comer, ir na piscina, tô quase engatinhando, praticamente uma mocinha já, sabe?”, escreveram os pais na legenda do post publicado no perfil chamado Pequena Lua, em que mostram as atualizações da menina.

Os seguidores da filha do participante do BBB 22 e da participante do BBB 21 adoraram as fotos da pequena e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Esperando ansiosamente a introdução alimentar da Lua”, comentou uma fã. E outra seguidora opinou: “Só acho ela a cara da Viih?”. “Não aguento com essa criaturazinha, coisa fofa”, declarou uma admiradora.

Além da sequência de fotos feita pelos pais, Lua ainda recebeu uma surpresa de sua avó, Viviane Tube. A vovó coruja chegou com um presente para a netinha que completou mais um mês. “Chega mêsversário é uma mimação cheia dos presentes”, escreveu Viih Tube na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Nesse final de semana, Viih surpreendeu seus seguidores ao mostrar a filha quase engatinhando pela primeira vez. A menina apareceu entretida com um brinquedo que está à sua frente. "Olha quem está aqui de gatinho!", surpreendeu a mãe de Lua.

Críticas!

Recentemente, o ex-BBB Eliezer explicou em suas redes sociais o motivo de não mostrar tanto da filha em seu perfil. De acordo com o comunicador, as críticas que diversos seguidores fazem à pequena de 6 meses são o motivo da pouca presença da menina no perfil do pai.

“Sim, toda vez que eu posto ela, tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminui mesmo. É o único jeito de “não lidar”, o que é um grande absurdo”, escreveu Eli, que ficou em casa com a filha enquanto Viih viajou para Paris a trabalho.