Viih Tube mostra a filha, Lua, tentando engatinhar e impressiona seguidores: 'Vai sair andando'

A influenciadora Viih Tube capturou o momento em que a filha fez os primeiros movimentos para começar a engatinhar

Ela está crescendo! Perto de completar seis meses, Lua Di Felice surpreendeu a sua mãe, a influenciadora, Viih Tube ao mostrar que já está quase lá para aprender a engatinhar. Enquanto filmava a pequena brincando na sala, a influenciadora percebeu que a filha já estava praticamente se movimentando sozinha.

Apoiada sobre uma almofada, a menina, fruto do relacionamento da influencer com o ex-BBB Eliezer, aparece entretida com um brinquedo que está à sua frente. "Olha quem está aqui de gatinho!", surpreendeu a mãe de Lua.

"Gente! Princesa, você é nosso orgulho, meu amor. Você quer sair andando?", Viih ainda se derreteu pela filha. "Eu acho que ela vai engatinhar, hein, galera! Mais um pouquinho... Olha lá! Meu Deus, é a primeira vez que ela está fazendo tão perfeito", se surpreendeu quando percebeu que Lua já estava começando a se movimentar para frente.

Para incentivar a filha, a influenciadora pediu que a babá colocasse o brinquedo mais para frente, na intenção de que Lua se movimentasse em direção à ele. "Ela vai engatinhar, Jesus! Ela está tentando pegar o brinquedo", narrou.

"Meu Deus, que bom que eu estava gravando isso!", comemorou a ex-BBB após registrar a primeira vez que Lua quase engatinhou.

Viih Tube mostra primeira vez da filha comendo frutas

Lua, de cinco meses, começou a introdução alimentar nesta quinta-feira, 05, e deu um show de fofura ao surgir comendo suas primeiras frutas com muita aceitação. Toda sorridente, a pequena logo aceitou comer.

Em um cadeirão, a herdeira dos ex-BBBs apareceu sentada e experimentou com facilidade o que colocaram em suas mãozinhas. Viih Tube então deu banana e laranja para a primogênita, que surpreendeu com sua aceitação logo de início.

"Comecei minha introdução alimentar galela, já amei banana e laranja", escreveu a mamãe ao publicar os registros fofíssimos do momento marcante do crescimento da menina.