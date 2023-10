Alerta de fofura: Viih Tube mostra primeira vez da filha comendo frutas

Comendo suas primeiras frutas, filha de Viih Tube e Eliezer dá show de fofura ao iniciar sua introdução alimentar

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, de cinco meses, começou a introdução alimentar nesta quinta-feira, 05, e deu um show de fofura ao surgir comendo suas primeiras frutas com muita aceitação. Toda sorridente, a pequena logo aceitou comer.

Em um cadeirão, a herdeira dos ex-BBBs apareceu sentada e experimentou com facilidade o que colocaram em suas mãozinhas. Viih Tube então deu banana e laranja para a primogênita, que surpreendeu com sua aceitação logo de início.

"Comecei minha introdução alimentar galela, já amei banana e laranja", escreveu a mamãe ao publicar os registros fofíssimos do momento marcante do crescimento da menina. Nos comentários, os internautas babaram pela bebê. "Que fofura", disseram. "Que delícia", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube brincou com a drástica mudança de visual de Eliezer. A famosa se mostrou em choque com a transformação do rosto do amado, que ainda nos últimos meses também fez cirurgia nas mamas e lipoaspiração.

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Recentemente, Eliezer falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.