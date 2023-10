Eliezer explica o motivo de não mostrar tanto da filha Lua nas redes sociais

O ex-BBB Eliezer comentou para seus seguidores que diminuiu a exposição da filha Lua nas suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 2, Eliezer respondeu algumas perguntas de seus seguidores em seu Instagram. Um dos seguidores do ex-BBB perguntou o porquê de ele não estar mostrando muito de sua filha Lua, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. O motivo surpreendeu os fãs.

Como resposta, o participante do BBB 22 apenas colocou prints de mensagens recebidas nas redes sociais. O que as conversas mostravam eram seguidores de Eliezer chamando a filha dos influenciadores de “gorda”. O ex participante do reality show da Globo respondia os ataques com xingamentos.

“Sim, toda vez que eu posto ela, tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminui mesmo. É o único jeito de “não lidar”, o que é um grande absurdo”, escreveu Eli, que está em casa com a filha enquanto Viih está viajando a trabalho, na legenda da publicação.

Ainda sobre sua relação com “haters” nas redes sociais, Eliezer foi perguntado sobre a possibilidade de ter ido com Viih para Paris e deixado a filha com uma babá ou com a avó. “Só um parênteses antes de responder: tenho certeza que se tivéssemos ido os dois pra Paris, o questionamento seria “por que deixaram a Lua com a babá?” e estaríamos sendo julgados. Como as pessoas são, né?”, disparou o ex-BBB.

Após o adendo, o papai coruja explicou com mais detalhes: “Primeiro: Ela foi a trabalho. Na minha opinião, é muito importante ela ter o momento dela, só dela. É o trabalho dela. Acho necessário esse espaço e individualidade, por mais que façamos muitas coisas juntos. Segundo: Primeira vez que ela [Viih] fica longe da Lua. Meu pensamento foi: ‘comigo aqui, ela fica mais tranquila e segura’”.

E, sem perder o senso de humor, o pai de Lua ainda brincou: “Terceiro: na minha cabeça, depois desses dias só com o papai, a Lua vai me amar mais”. Vale lembrar que no mês passado, Viih Tube comentou sobre ficar longe da filha quando compareceu a um festival de música em São Paulo acompanhada do marido.

Reprodução: Instagram

Fofura!

Quem encantou os seguidores nas redes sociais recentemente foi Joaquim. O menino de apenas um aninho é fruto do relacionamento da atriz Viviane Araújo com empresário Guilherme Militão.

Em suas redes sociais, Viviane mostrou que o menino ganhou um mini carro de seus padrinhos: “Papai vai montar o novo brinquedinho do neném, presente dos dindos! Ai que coisa mais linda, gente, ô meu Deus”.