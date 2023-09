Mamãe de primeira viagem, Viih Tube desabafa sobre sair de casa: “Aos pouquinhos”

A influenciadora Viih Tube mostrou em suas redes sociais que saiu de casa para curtir a noite e deixou a filhinha Lua em casa

Neste domingo, 3, Viih Tube mostrou que saiu de casa para curtir a noite. Em seu Instagram, a influenciadora surgiu em um festival de música em São Paulo acompanhada de seu marido Eliezer. A filha do casal, Lua, irá completar cinco meses de vida em breve e ficou em casa.

Além de posar para várias fotos no festival, e aparecer abraçada com o marido, a ex-BBB fez um desabafo sobre deixar a filha em casa e sair para curtir o fim de semana. A participante do BBB 21 usava uma blusa preta de manga longa transparente, um colete preto, uma saia verde-escura e meia-calça.

“A mamãe saiu de casa. Pareço plena mas estou me sentindo em uma bolha, ainda olhando a babá eletrônica de 30 em 30 minutos, tá? Mas está sendo importante ter um momentinho de lazer, aos pouquinhos”, escreveu a influencer na legenda da postagem com quatro fotos no evento.

Nos comentários, os seguidores de Viih adoraram as fotos da noitada e celebraram a mamãe nos comentários da postagem! “A mamãe merece”, escreveu uma seguidora. E Viih respondeu: “Mas estou aqui grudada na babá eletrônica”.

“Tão bom ver uma mãe curtindo... Só quem é mãe sabe o quanto é cansativo, principalmente para quem não tem nenhuma rede de apoio”, escreveu uma fã. E outra admiradora ainda desabafou: “Meu bebê fez 4 meses ontem, não consegui ainda nem deixar com a minha mãe, pra nada! E olha que é meu segundo filho! Como as mães se culpam, se cobram! Parabéns, Viih, a mãe merece sim seu espaço! Mas que é difícil para nós mesmas, é”.

Outra fã ainda apoiou a ex-BBB: “Tem que viver mulher! A bebê tá ótima. Na verdade, você sente mais falta dela, do que ela de você. E tudo bem”. Uma admiradora ainda desejou para a mamãe de primeira viagem: “Seja feliz”.

Novo visual!

Outra ex-BBB que estava no mesmo evento, era Jade Picon. A influenciadora recentemente fez um procedimento estético para colocar próteses de silicone, e mostrou o novo visual nessas fotos no festival.

Jade apostou em um look decotado para mostrar a mudança. A participante do BBB 22 usava um top preto estrategicamente recortado e uma calça com estampa militar. Jade complementou o visual com uma jaqueta preta.