Jade Picon aposta em decote poderoso após colocar silicone

Com look ousado, Jade Picon chama a atenção para o resultado de sua primeira cirurgia plástica

A influenciadora digital Jade Picon surpreendeu ao exibir o resultado de sua primeira cirurgia plástica. Na noite de domingo, 3, a musa marcou presença em um festival de música na cidade de São Paulo e caprichou na escolha do look para o evento. Ela surgiu com um modelito decotado e mostrou o seu novo silicone.

Há cerca de um mês, Jade Picon passou pela cirurgia para colocar próteses de silicone e já desfila por aí com seu novo decote poderoso. Neste final de semana, ela surgiu com um top preto com recortes estratégicos e ostentou toda a sua beleza.

Além disso, ela chamou a atenção ao mostrar que usava um adesivo para tampar o seu umbigo - uma atitude que ela tem desde a época do Big Brother Brasil.

Vale lembrar que Jade Picon falou sobre a cirurgia plástica há poucas semanas e revelou o motivo para fazer o procedimento estético. Ela contou que teve uma perda do volume de seus seios ao emagrecer e quis recuperar esse volume por meio do procedimento. “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, contou.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disparou.

“Eu sei que tem gente que cuida de mim mesmo de longe, que se importa, e uma coisa importante é que esse vídeo só está sendo postado porque eu já saí da cirurgia e já está tudo bem. É isso. Saibam que a cirurgia é um mero detalhe perto do que está por acontecer, e eu estou muito feliz de ter vindo compartilhar com vocês. Vou aproveitar esse tempo para me recuperar”, finalizou Jade.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Jade Picon prova habilidades culinárias:

No início da semana, Jade Picon usou suas redes sociais para mostrar como melhorar suas habilidades culinárias, após virar meme durante sua participação no Altas Horas. Para provar que cozinha todos os dias, a atriz apareceu fazendo pastel pela primeira vez e compartilhando o resultado.