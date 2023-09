Fantasiados de Meninas Superpoderosas, Viih Tube e Eliezer comemoram mesversário de Lua

Viih Tube e Eliezer celebraram o dia da pequena em grande estilo e entraram nas personagens com a pequena

Lua Di Felice está crescendo rápido e os papais, Viih Tube e Eliezer, estão comemorando todos os momentos importantes da pequena. Os ex-BBBs inovaram nos temas das primeiras quatro festas de mesversário da filha e, desta vez, não foi diferente.

O casal escolheu o tema das Meninas Superpoderosas para comemorar a chegada dos cinco meses da garotinha, neste sábado, 09. Enquanto o ex-BBB incorporou a personagem Florzinha, a youtuber se vestiu de Lindinha, e a menina, de Docinho.

Além do casal, outros familiares também entraram no clima e se vestiram como Princesa MaisGrana, Fuzzy Confusão. Os cachorrinhos da família também não escaparam e foram fantasiados de Macaco Louco e Ele.

"As Meninas Superpoderosas! Nossa Docinho foi raptada pelos nossos vilões, mas conseguimos salvar e fazer nossa festa de 5 meses. Esse mês a família toda participou, com direito ao médico Utonio, Macaco Louco, Ele, Princesa MaisGrana e Fuzzy!", escreveu a digital influencer, referindo-se aos personagens do desenho.

Os fãs do casal ficaram apaixonados pela produção e encheram os comentários da publicação de elogios: “Como vocês são criativos, cada mês me surpreendo”, escreveu uma, “Achei que não dava, mas, superou os teletubies”, elogiou outra, “Acho tão lindo o jeito que o Eli participa de tudinho gente é lindo demais”, elogiou o papai de primeira viagem, que vem se mostrando super participativo em todas as festinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer fala sobre o planejamento de segundo filho com Viih Tube

Viih Tube e Eliezer já têm vários planejamentos para o futuro. Os dois, que são pais da pequena Lua Di Felice, de quatro meses, já compram uma casa juntos e falam sobre ter novos herdeiros abertamente com seus seguidores.

"Quando vem o segundo bebê?", perguntou o internauta. Eli usou uma foto ao lado da sua família para falar sobre seu desejo. "Estamos planejando engravidar daqui 6 meses", revelou ele. Assim, na época, sua primogênita estará com quase 1 ano, deixando boa margem de idade entre os bebês.