Eliezer fala sobre o planejamento de segundo filho com Viih Tube: "Quando vem?"

Pai de primeira viagem, o ex-BBB Eliezer voltou a falar sobre o planejamento de futuros filhos com sua esposa, a influenciadora Viih Tube

Juntos há pouco mais de um ano, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer já têm vários planejamentos para o futuro. Os dois, que são pais da pequena Lua Di Felice, de quatro meses, já compram uma casa juntos e falam sobre ter novos herdeiros abertamente com seus seguidores.

E nesta sexta-feira, 8, Eliezer voltou a falar sobre o assunto filhos com os admiradores do casal. Por meio de uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories do Instagram, o influenciador digital respondeu o questionou sobre seu próximo bebê.

"Quando vem o segundo bebê?", perguntou o internauta. Eli usou uma foto ao lado da sua família para falar sobre seu desejo. "Estamos planejando engravidar daqui 6 meses", revelou ele. Assim, na época, sua primogênita estará com quase 1 ano, deixando boa margem de idade entre os bebês.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Eliezer comentou sobre a vontade de aumentar a família em breve. Durante a conversa, ele falou sobre o tempo de espera estimado pelo casal."A gente quer ter mais um quando a Lua tiver mais ou menos 2 anos", afirmou o ex-BBB.

Eli também falou sobre uma suspeita de gravidez de Viih em agosto, cujo resultado deu negativo. No entanto, o susto fez os dois já pensarem na possibilidade da construção de um quarto extra na nova casa do casal, que está em reforma.

"Quando a Viih falou que tava passando mal eu disse: 'Vamos logo fazer o exame, porque aí já aproveitamos a obra e fazemos o quartinho', já que, atualmente nossa casa nova está em obra [risos] Foi a primeira coisa que pensei", contou Eli.

"Quando deu negativo foi um pensamento de: 'Ok, não é o momento'. Por que eu considero tanto que a Lua é propósito de Deus sabe? Do jeito que foi... Eu tenho essa sensação que está tudo no tempo dele", completou o influenciador digital.