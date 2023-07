Viih Tube e Eliezer celebram mesversário da filha com festa épica: “Mini Barbie”

Viih Tube e Eliezer não economizaram nos detalhes de festa luxuosa para celebrar os três meses da primogênita; confira vídeo

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer se superam a cada mesversário da filha! Neste domingo, 09, o casal encantou os seguidores nas redes sociais ao dividir alguns detalhes da celebração luxuosa dos três meses da pequena Lua Di Felice, que ganhou um festão na temática da boneca Barbie.

Além de investirem pesado na decoração pink, os papais corujas se jogaram no tema da festa e surgiram fantasiados como os bonecos Ken e Barbie no vídeo em que aparecem dublando uma música de Kelly Key. Eliezer apostou em um terno com gravata rosa e Viih elegeu vestido rosa e peruca loira para a ocasião.

A pequena Lua não escapou da temática e também surgiu fantasiada de boneca! Com um vestido rosa brilhante, a bebê deu um show de fofura ao aparecer deitada em uma embalagem de Barbie personalizada com seu nome. A festa também contou com uma caixa em tamanho real, onde a família posou sorridente.

Na mesa do bolo, Viih e Eliezer recriaram a fachada da casa dos sonhos da Barbie, além de incluir muitos docinhos cor de rosa e vários brinquedos. Mas o luxo não parou por aí, já que os papais transformaram a entrada da casa em uma ativação da festa com painel de led na temática da boneca. Muito dedicados, né?

“Nossa mini Barbie. 3 meses! Se a Barbie e o Ken tivessem uma filhinha. O que acharam desse mês? Qual será o próximo?”, Viih questionou os seguidores e ganhou muitos elogios nos comentários da publicação: “Não aguento, não! Família mais linda”, disse a cantora Gabi Martins. “Muito bom”, elogiou a apresentadora Tatá Estaniecki.

Confira o vídeo do mesversário de Lua:

Viih Tube e Eliezer se declaram nos três meses de filha:

Os papais babões, Viih Tube e Eliezer, já começaram as celebrações do mêsversário da pequena no último sábado, 8. O casal de papais coruja compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual os dois aparecem de branco, enquanto a influenciadora digital ainda estava grávida e depois com a criança no colo, repetindo as roupas. Na legenda, eles se declaram para a bebê. Confira a homenagem!