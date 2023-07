Viih Tube e Eliezer celebram três meses de filha, Lua di Felice

Lua di Felice está completando três meses neste domingo, 9, mas os papais já começaram a celebração

Neste próximo domingo, 9, a bebê Lua di Felice vai completar três meses de vida! E os papais babões, Viih Tube e Eliezer, já começaram as celebrações do mêsversário da pequena ainda neste sábado, 8. O casal de papais coruja compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual os dois aparecem de branco, enquanto a influenciadora digital ainda estava grávida e depois com a criança no colo, repetiram as roupas.

“De repente três meses! Três meses que eu descobri o que é amro de verdade na sua forma pura e única”, escreveu o ex-participante do Big Brother Brasil 22, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Enquanto Viih e Eli aparecem bastante felizes e sorridentes na gravação, a pequena Lua está séria, como alguns internautas perceberam. “Algo me diz que a Lua não vai ser influencer não, hein”, brincou um usuário. “Ela pariu o marido”, debochou um outro, sobre a semelhança dos dois. “A cara do pai”, disse uma terceira.

Viih Tube detona críticas que recebe por falar sobre vida sexual: ‘Me estressar’

Após receber críticas sobre expor sua vida íntima com Eliezer, Viih Tubedecidiu que vai parar de compartilhar com seus seguidores. “Eu decidi que eu não vou mais falar sobre minhas intimidades com o Eli. Saibam que quando eu conto alguma coisa para vocês, eu e ele estamos super alinhados. Eu jamais vou expor alguma coisa pessoal minha sem meu próprio marido saber ou estar de acordo”, começou a influenciadora digital, em um vídeo através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Mas, a gente sempre gostou de influenciar positivamente o lado sexual dos casais. De esperar o tempo da mulher no puerpério, dos homens saberem como é o orgasmo feminino, de respeitarem o tempo da mulher para chegar lá, entre outras dicas que a gente sempre deu. Porém, ultimamente, muitas pessoas não estão gostando mais desse tipo de conteúdo e achando que é muito íntimo”, completou a ex-participante do Big Brother Brasil 21.