Vai nascer! Bruna Biancardi vai para a maternidade, diz colunista

Filha de Neymar e Bruna Biancardi pode nascer nas próximas horas, afirma Leo Dias

A influenciadora digital Bruna Biancardi está prestes a conhecer sua primeira filha, Mavie, fruto do namoro com o jogador de futebol Neymar Jr. De acordo com o colunista Leo Dias, ela deu entrada na maternidade nesta quinta-feira, 5, durante o período da tarde.

Segundo o jornalista, Biancardi está em uma maternidade de São Paulo e já estaria em trabalho de parto após a bolsa romper. A previsão é que Mavie venha ao mundo nas próximas horas desta quinta-feira ou na sexta-feira.

Por enquanto, Neymar Jr não está no Brasil. Ele estava na Arábia Saudita nesta semana e já deve ter embarcado rumo à São Paulo para tentar chegar para o nascimento da filha. Porém, uma viagem entre a Arábia Saudita e o Brasil pode durar cerca de 22 horas.

Até o momento, Bruna Biancardi ou Neymar Jr não se pronunciaram sobre a possibilidade da filha nascer em breve.

Bruna Biancardi fala da saúde mental

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou o que faz para cuidar de sua saúde mental. Em entrevista no site Terra, ela contou que é adepta da terapia e toma cuidado com o que lê na internet.

"Muita terapia [risos] além de não ler os comentários na internet. Infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que por acompanhar pequenos momentos da vida de alguém na internet, tem o direito de opinar, aconselhar, massacrar a vida da mesma, o que não é verdade", afirmou ela.

Ainda na entrevista, Biancardi contou que se dedica ao trabalho nas redes sociais atualmente e relembrou o que fez com seu primeiro salário. "Eu guardei, [risos]. Sempre fui um pouquinho 'mão fechada' nesse sentido. Mas, logo nos primeiros meses de salário meus pais me passaram algumas responsabilidades como: pagar as despesas relacionadas ao meu carro, contribuir com uma conta em casa, pagar integralmente uma viagem que eu quisesse fazer e etc e assim fui começando a me organizar financeiramente. Antes eu só queria guardar o que eu ganhava, [risos]", afirmou.