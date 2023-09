Grávida, Bruna Biancardi revela como cuida de sua saúde mental: ‘Muita terapia’

Grávida de uma filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi revela detalhes do que faz para não se abalar com as redes sociais

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou o que faz para cuidar de sua saúde mental. Em entrevista no site Terra, ela contou que é adepta da terapia e toma cuidado com o que lê na internet.

"Muita terapia [risos] além de não ler os comentários na internet. Infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que por acompanhar pequenos momentos da vida de alguém na internet, tem o direito de opinar, aconselhar, massacrar a vida da mesma, o que não é verdade", afirmou ela.

Ainda na entrevista, Biancardi contou que se dedica ao trabalho nas redes sociais atualmente e relembrou o que fez com seu primeiro salário. "Eu guardei, [risos]. Sempre fui um pouquinho 'mão fechada' nesse sentido. Mas, logo nos primeiros meses de salário meus pais me passaram algumas responsabilidades como: pagar as despesas relacionadas ao meu carro, contribuir com uma conta em casa, pagar integralmente uma viagem que eu quisesse fazer e etc e assim fui começando a me organizar financeiramente. Antes eu só queria guardar o que eu ganhava, [risos]", afirmou.

Atualmente, ela está grávida de uma menina, que vai se chamar Mavie, e é fruto do relacionamento dela com o jogador de futebol Neymar Jr.

Bruna Biancardi reage após flagra de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira, 18.