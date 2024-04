Tulio Dek revela quantos filhos quer ter com Gabriela Pugliesi

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para compartilhar quantos filhos Tulio Dek pretende ter com ela e brincou: "Disposição"

Ao que tudo indica, a família de Tulio Dek e Gabriela Pugliesi pode aumentar em breve! Neste sábado, 20, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar um print de uma mensagem do artista plástico confessando o desejo de ter oito filhos com ela.

"Quero fazer oito filhos em você, morar numa roça perto do mar, criar meus cavalos , uma bezerrada só pra fazer poeira, umas cabras pra gente fazer queijo, um helicóptero parado pra eu ficar fazendo 'back2back' de paraquedas, pistinha de supercross...", escreveu Tulio.

Outro plano é visar as práticas sustentáveis com taxa de fronteira de carbono: "1 milhão de hectares preservados gerando BCA pras empresas que destroem o planeta. Vamos!", pediu.

Mãe de Liom, de 1 ano e 5 meses, e Massimo, de 2 meses, ela brincou sobre a "disposição" do marido. "Bom dia com essa disposição do @tuliodek", legendou ela, bem humorada.

Gabriela Pugliesi posa após parto e fala sobre criação do segundo filho

Gabriela Pugliesi tirou um tempinho para conversar com os seus seguidores em seu Instagram para falar sobre a chegada do segundo filho e a diferença em relação ao primeiro herdeiro. A influenciadora fitness também aproveitou para mostrar como está o corpo após o parto do pequeno.

Em fevereiro deste ano, Pugliese avaliou a silhueta pelo espelho e se mostrou contente com o que viu. "Uma semana pós-parto. Lembra que eu fiz vídeo no dia seguinte e estava com barriga de nove meses? Em uma semana já muda muito! Não estou flácida, não. Ou estou muito otimista? Tá ótimo! Essa barriguinha aqui é tipo de grávida de seis meses", brincou.

Gabi e Tulio Dek deram as boas-vindas ao segundo baby, Massimo, no dia 16 de fevereiro. Eles também são pais de Lion, de 1 ano e 5 meses. "Segundo filho é a libertação. A gente corrige tudo que fez no primeiro. Vou ficar o tempo que for em casa com ele sem me culpar, amando e em paz! Quando a gente vê, os filhos cresceram. E claro que sei que sou privilegiada de poder trabalhar de casa e estar com ele", escreveu.

O desabafo se deu após a confissão de que ela se sentia culpada de passar o tempo fora de casa após o nascimento do primogênito. "Agora que sei o tanto que passa rápido, estou amando ficar o dia inteiro com ele e com o Lion na hora em que chega da escola. Essa fase é cruel o tanto que passa rápido. Eles precisam da gente. Só isso", disse.