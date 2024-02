Gabriela Pugliesi posa após parto e fala sobre criação do segundo filho

Gabriela Pugliesi mostrou como está seu corpo depois de dar à luz segundo filho; a influencer deu as boas-vindas a Massimo no dia 16

Gabriela Pugliesi tirou um tempinho para conversar com os seus seguidores em seu Instagram para falar sobre a chegada do segundo filho e a diferença em relação ao primeiro herdeiro. A influenciadora fitness também aproveitou para mostrar como está o corpo após o parto do pequeno.

Na manhã desta sexta-feira, 23, Pugliese avaliou a silhueta pelo espelho e se mostrou contente com o que viu. "Uma semana pós-parto. Lembra que eu fiz vídeo no dia seguinte e estava com barriga de nove meses? Em uma semana já muda muito! Não estou flácida, não. Ou estou muito otimista? Tá ótimo! Essa barriguinha aqui é tipo de grávida de seis meses", brincou.

Gabi e Tulio Dek deram as boas-vindas ao segundo baby, Massimo, no último dia 16. Eles também são pais de Lion, de 1 ano e 3 meses. "Segundo filho é a libertação. A gente corrige tudo que fez no primeiro. Vou ficar o tempo que for em casa com ele sem me culpar, amando e em paz! Quando a gente vê, os filhos cresceram. E claro que sei que sou privilegiada de poder trabalhar de casa e estar com ele", escreveu.

O desabafo se deu após a confissão de que ela se sentia culpada de passar o tempo fora de casa após o nascimento do primogênito. "Agora que sei o tanto que passa rápido, estou amando ficar o dia inteiro com ele e com o Lion na hora em que chega da escola. Essa fase é cruel o tanto que passa rápido. Eles precisam da gente. Só isso", disse.

Gabriela Pugliesi encanta ao exibir o rostinho do filho recém-nascido

Gabriela Pugliesi encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo o rostinho do filho recém-nascido, Massimo. Na foto publicada pela influenciadora digital nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, 19, o bebê aparece dormindo, usando um look todo azul. "Oi pessoal", escreveu a famosa.

Já no feed do Instagram, Gabriela postou os detalhes do quarto da maternidade e contou que toda decoração foi inspirada na Toscana, Itália, já que a descoberta da gravidez aconteceu durante uma viagem. "A maternidade do Massimo foi toda inspirada na Toscana, porque da primeira vez que fui ano passado descobri que estava gravida dele lá" .