Thiago Oliveira faz reflexão sobre paternidade e conquistas: "Letramento racial"

Em entrevista à revista CARAS, Thiago Oliveira falou sobre desafios da paternidade e como deseja educar sua filha com Bruna Matuti

O apresentador Thiago Oliveira (38) acabou de iniciar a vida de pai, mas já tem pensado em detalhes importantes envolvendo a criação de sua primeira filha, Ella, fruto do relacionamento com Bruna Matuti (37).

Em entrevista à revista CARAS, o comandante do programa É de Casa, da TV Globo, comentou como tem se preocupado com o exemplo que quer dar para a garotinha, que nasceu em maio deste ano. “É uma responsabilidade grande, porque serei uma referência de homem para a vida dela e ela não merece qualquer coisa!", disse.

De origem pobre, o famoso, que iniciou a carreira no jornalismo esportivo, garantiu que questões sociais e o racismo serão pautas importantes durante a formação da herdeira. "Ela vai nascer em condições muito melhores que tive", refletiu.

"Sou da periferia, da zona leste de SP, e não é porque ela terá condições que não terá os mesmos valores que aprendi, como humildade. Além de ter algo que minha geração não teve, que é o letramento racial. O pai dela é preto e a mãe é branca. Ela precisa entender o que é isso nesse mundo que a gente vive. E vai aprender tudo na base do amor", declarou.

O jornalista reforçou que quer construir uma relação de confiança com a filha e gostaria de passar tudo o que aprendeu com seus pais: "Cada criança é uma educação, mas o que aprendi com meus pais quero passar. O respeito ao próximo, o caráter, a índole. E, claro, amor! Acredito no amor, o amor constrói tudo. É assim que ela vai construir tudo que quiser".

Na última semana, Thiago Oliveira usou seu perfil no Instagram para dividir com os seguidores alguns cliques encantadores ao lado de sua esposa, Bruna Matuti, e da primeira filha do casal, Ella, que nasceu no dia 22 de maio.

Na publicação, o global compartilhou imagens do ensaio newborn feito pela fotógrafa Daniela Arenhardt. "Nosso maior amor inexplicável", escreveu o papai de primeira viagem na legenda da publicação.