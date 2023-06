Thiago Oliveira e Bruna Matuti comemoram o primeiro mês da filha com festa intimista

Ella, a filha de Thiago Oliveira e Bruna Matuti, completou 1 mês de vida e os papais se derreteram nas redes sociais

Thiago Oliveira e Bruna Matuti comemoraram o mesversário da filha, Ella, com uma festinha intimista. A herdeira do casal completou seu primeiro mês de vida nesta quinta-feira, 22, e os papais corujas dividiram os detalhes da comemoração na internet.

No feed do Instagram, o apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, postou uma foto da filha usando um macacão listrado, com um coração vermelho estampado, ao lado do número 1, e se declarou para a pequena.

"Há um mês aprendendo os novos significados de amor e vida. Um mês da minha princesa", se derreteu o papai coruja, que participou neste ano do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck.

Bruna também fez questão de comemorar a data, e em suas redes sociais, postou fotos da festa. Ela e Thiago posaram sorridentes com a filha no colo e mostraram a mesa com um bolo decorado com corações, doces, balões e flores.

Na legenda, a mamãe coruja falou sobre o primeiro mês de Ella. "Como toda mãe de recém-nascido, fui atropelada pelo tempo e só consegui postar agora. 1 mês que passou voando, tropeçando e bagunçando nossas vidas; nos ensinando a ter resiliência, paciência, e acima de tudo um amor inexplicável", começou.

"Filha, já faz 1 mês que me ensina a ser sua mãe. Você já observa tudo atentamente, olha nos nossos olhos, faz biquinho, da pequenas risadas, fica brava (e bem vermelha) quando está com fome, adora banho quentinho e mama a cada hora. Como eu amo ver seu crescimento, é um amor que não cabe em mim. Obrigada por nos escolher. Te amo infinito minha pequena", completou.

Thiago encanta ao mostrar a filha sorrindo

O apresentador Thiago Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir um clique encantador com a filha, Ella, que nasceu no dia 22 de maio. A menina é fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti.

No clique publicado nos Stories do Instagram, o jornalista mostra a filha deitada em seu peito, dando um lindo sorriso, enquanto está tirando um cochilo. "Com esse sorrisinho que eu amo", se derreteu o papai coruja ao legendar a imagem.

