Thiago Oliveira se derrete em foto com a filha: "Sorrisinho que eu amo"

O apresentador Thiago Oliveira encantou os seguidores ao postar uma foto da filha, Ella, sorrindo

O apresentador Thiago Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 6, ao dividir um clique encantador com a filha, Ella, que nasceu no dia 22 de maio. A menina é fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti.

No clique publicado no feed do Instagram, o jornalista, que comanda o programa 'É De Casa', da TV Globo, mostra a filha deitada em seu peito, dando um lindo sorriso, enquanto está tirando um cochilo. "Com esse sorrisinho que eu amo", se derreteu o papai coruja ao legendar a imagem.

Depois, Thiago também postou um registro feito por sua esposa durante a madrugada. Na foto, ele aparece trocando a bebê, e falou sobre dividir os cuidados para que Bruna possa descansar. "Colocar pra arrotar, trocar a fralda e fazer a Ella dormir novamente. Esses momentos são valiosos pra Bru conseguir descansar um pouquinho mais. Se eu tô exausto, a Bru está três vezes mais", disse ele.

O jornalista apresentou a filha aos seguidores das redes sociais logo após o seu nascimento. Ele compartilhou algumas fotos ao lado da recém-nascida ainda na maternidade, em São Paulo, e se derreteu ao falar sobre a chegada da bebê.

"Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem-vinda Ella", disse ele na legenda.

Confira as publicações de Thiago Oliveira:

Thiago mostra a filha sorrindo - Reprodução/Instagram

Thiago cuidando da filha de madrigada - Reprodução/Instagram

Declaração para a esposa

Recentemente, o apresentador Thiago Oliveira surpreendeu a esposa, Bruna Matuti, com uma homenagem durante o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ele falou sobre a admiração que sente pela amada.

"Quem me dá forças para me dedicar é a minha esposa. Ela diz: 'Vai e aproveita seu momento'. Então é só um agradecimento. Cheia de dores, está em São Paulo, tem uma rede de apoio graças a Deus. Muito obrigado, amor", disse ele.

Em sua casa, Bruna assistiu à homenagem e chorou. Nas redes sociais, ela apareceu com os olhos cheios de lágrimas e comentou sobre este momento na vida deles. "Até parei de gravar porque não esperava", disse ela.

