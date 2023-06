Thiago Oliveira encanta ao mostrar ensaio newborn da filha: "Amor inexplicável"

O apresentador Thiago Oliveira encantou os seguidores ao compartilhar o ensaio fotográfico da filha recém-nascida, Ella

Nesta terça-feira, 13, o apresentador Thiago Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao dividir alguns cliques encantadores ao lado de sua esposa, Bruna Matuti, e da primeira filha do casal, Ella, que nasceu no dia 22 de maio.

Em seu perfil oficial no Instagram o apresentador do programa É De Casa, que também participou da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, da Globo, compartilhou fotos do ensaio newborn feito pela fotógrafa Daniela Arenhardt, e se derreteu. "Nosso maior amor inexplicável", escreveu o papai de primeira viagem na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelos lindos cliques nos comentários. "Perfeita", disse uma seguidora. "Uma boneca", escreveu outra. "Perfeição de Deus", falou uma fã. "Meu Deus, que boneca perfeita. Parabéns, papais!", comentou mais uma. "Família linda. Deus abençoe vocês", desejou uma admiradora.

Confira as fotos do ensaio fotográfico da filha de Thiago Oliveira:

Thiago mostra clique encantador da filha

Recentemente, o apresentador Thiago Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir um clique encantador com a filha, Ella, que nasceu no dia 22 de maio. A menina é fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti.

No clique, o jornalista, que comanda o programa 'É De Casa', da TV Globo, mostra a filha deitada em seu peito, dando um lindo sorriso, enquanto está tirando um cochilo. "Com esse sorrisinho que eu amo", se derreteu o papai coruja, que depois também postou um registro feito por sua esposa durante a madrugada.

Na foto, ele aparece trocando a bebê, e falou sobre dividir os cuidados para que Bruna possa descansar. "Colocar pra arrotar, trocar a fralda e fazer a Ella dormir novamente. Esses momentos são valiosos pra Bru conseguir descansar um pouquinho mais. Se eu tô exausto, a Bru está três vezes mais", disse ele.

