Thaila Ayala surge com a recém-nascida no colo e o filho de um ano: ''Tudo sob controle''

Mãe coruja, atriz Thaila Ayala posa com a filha, Tereza, de 11 dias, e o primogênito Francisco, do casamento com Renato Góes

A atriz Thaila Ayala (36) não esconde a maternidade real e costuma usar as redes sociais para falar sobre os desafios e descobertas da jornada. Na quarta-feira, 26, ela surgiu com os dois herdeiros, do casamento com o ator Renato Góes (36).

Nos stories de seu Instagram, a famosa mostrou um momento encantador com os filhos. No vídeo, ela surgiu com a pequena Tereza, de apenas 11 dias, no colo ao lado de Francisco, de um ano. O bebê mais velho apareceu chupando chupeta ao lado da mamãe e da irmãzinha. Na legenda, Thaila escreveu: “Tudo sobre controle”.

Vale lembrar que ao longo de sua segunda gravidez, a atriz revelou que enfrentou dificuldades. A neném não ganhava o peso necessário e esperado para cada semana. Tereza foi ganhando peso nos momentos finais da gestação.

Em seu feed, Thaila ainda publicou registros de um ensaio fotográfico com o amigo André Nicolau, em que aparece fazendo topless e se cobrindo com um rolo de papelão.

Confira Thaila Ayala com os dois filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala emociona ao exibir encontro dos filhos com Renato Góes

O primogênito de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de um ano, conheceu a irmã recém-nascida, Tereza, ainda na maternidade. No dia 23, os atores compartilharam um vídeo do encontro e emocionaram com tanto amor.

No registro, o pequeno surgiu todo contente entrando no quarto do hospital enquanto a mamãe levava a irmã no colo, enrolada em um cobertor. Encantando, Francisco fez carinho na bebê. "O grande encontro! Tereza & Chico", mostraram os papais do casal.

Nos comentários, os internautas admiraram o vídeo cheio de carinho e ternura da família. "Que belezura! Muita felicidade", escreveu Ivete Sangalo. "Quanta sorte", disse Renato Góes. "Que lindo", babaram os fãs