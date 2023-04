Thaila Ayala emociona ao mostrar encontro dos filhos: ''Tereza e Chico''

Thaila Ayala emociona ao mostrar o filho mais velho, Francisco, conhecendo a irmã Tereza

O primogênito de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de um ano, conheceu a irmã recém-nascida, Tereza, ainda na maternidade. Neste domingo, 23, os atores compartilharam um vídeo do encontro e emocionaram com tanto amor.

No registro, o pequeno surgiu todo contente entrando no quarto do hospital enquanto a mamãe levava a irmã no colo, enrolada em um cobertor.

Encantando, Francisco fez carinho na bebê. "O grande encontro! Tereza & Chico", mostraram os papais do casal.

Nos comentários, os internautas admiraram o vídeo cheio de carinho e ternura da família. "Que belezura! Muita felicidade", escreveu Ivete Sangalo. "Quanta sorte", disse Renato Góes. "Que lindo", babaram os fãs.

Nos últimos dias, Thaila Ayala encantou ao revelar o rostinho da filha recém-nascida. No clique, ela apareceu com Tereza deitada em seu colo.

Veja o encontro dos filhos de Thaila Ayala e Renato Góes:

Nasce Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes: ''Família completa''

Na manhã de domingo, 16, a família Ayala Góes aumentou! A pequena Tereza, filha de Thaila Ayala (37) e Renato Góes (36) chegou ao mundo.

Os próprios papais anunciaram a chegada da caçula da família. Pais de Francisco, de um ano e quatro meses, a atriz e o ator compartilharam os primeiros registros do parto da bebê. Exibindo o rostinho da garotinha, eles encantaram os seguidores.

"Família completa, meu milagre nasceu! Tereza", se derreteu Thaila ao compartilhar a sequência de imagens em seu feed no Instagram. "Seja bem-vinda, minha filha", disse Góes ao postar fotos em sua conta, usando a hashtag "Tereza" e "o maior amor do mundo".

"Ô felicidade", disse Ivete Sangalo. "Que amor! Parabéns! Saúde pra ela, linda demais", desejou Tata Werneck. "Que benção", celebrou Preta Gil. "Parabéns!!!! Que foto mais linda!! Saúde e muita alegria pra vocês!", comentou Regina Casé.