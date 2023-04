Thaila Ayala mostra o rostinho da filha recém-nascida: "Enche a minha alma"

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores ao compartilhar um clique encantador com a filha, Tereza

Um dia após deixar a maternidade, Thaila Ayala (37) encantou os seguidores das redes sociais na noite deste sexta-feira, 21, ao compartilhar a primeira mostrando o rostinho da filha recém-nascida, Tereza, que nasceu no último domingo, 16.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz aparece sentada com os olhos fechados, enquanto a filha está dormindo no seu colo, enrolada com uma matinha rosa.

Além disso, a mamãe também postou outras fotos mostrando o marido, o ator Renato Góes (36), e o primeiro filho do casal, Francisco, que tem 1 ano e quatro meses.

Ao dividir os registros, Thaila refletiu sobre a fase que está vivendo e se declarou para a família. "Não tenho legenda pra TANTO! É exaustivo, é dolorido, às vezes insano… Loucura louca! Mas não dá para descrever o que bate no meu peito, o que enche a minha alma, o que arrebata minha vida e transforma tudo novo de novo!", escreveu ela.

Confira a publicação de Thaila Ayala:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Declaração de aniversário

No dia 14 de abril, Thaila completou 37 anos de vida e Renato Góes utilizou as redes sociais para celebrar a data. Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou uma série de cliques ao lado da amada e fez questão de celebrar o novo ciclo da companheira.

"Uma mulher de respeito. Thaila é vanguarda. Sua vida é uma bandeira a ser levantada. Pelo menos 10 anos pra trás, quando muitos apontavam o dedo sobre seu pé no mundo, ela já estava falando sobre ser livre [...] E agora, como se não bastasse, ela ainda expõe suas dores e dificuldades na maternidade, para que outras mães/mulheres não se sintam só. Thaila, você é uma mulher que vai ficar pra sempre na história. Ô sorte que a vida me deixa continuar seguindo ao teu lado. Parabéns meu amor. Que você tenha mais um lindo ciclo. Te amo!", disse ele em um trecho da homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!