Thaila Ayala se derrete ao exibir o filho dando gargalhadas: ''Alucinada por esse menino''

Após dar à luz a Tereza, atriz Thaila Ayala encanta ao mostrar momento fofíssimo do filho, Francisco, durante o banho

No domingo, 07, a mamãe coruja Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo encantador de seu filho mais velho com o ator Renato Góes (36)!

Após dar à luz ao segundo bebê, desta vez, uma menina que se chama Tereza, a artista usou as redes sociais para dividir um registro cheio de alegria e fofura do primogênito, Francisco, de um ano. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o garotinho aparece dando gargalhadas enquanto brinca com a mãe durante o banho.

"Bambanho sagrado de mamãe! Eu sou completamente ALUCINADA por esse menino!", babou Thaila Ayala ao legendar a publicação.

"Que amorzão mais lindooo!!!", disse Louise D'Tuani, que recentemente deu à luz ao primeiro filho com Eduardo Sterblitch. "Que amor", elogiou Mariana Ximenes. "Ahhh, que perfeitoooo", destacou Romana Novais. "Aiii que amor! Essas risadas pagam cada noite sem dormir", ressaltou Flavia Lucini. "Delicioso", disseram Fiorella Mattheis e Julia Faria.

Confira o vídeo do filho de Thaila Ayala e Renato Góes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Após chorar em vídeo, Thaila Ayala revela motivo da dor

A atriz Thaila Ayala voltou às redes sociais para agradecer pelo carinho que recebeu do público e dos amigos ao desabafar. Ela apareceu chorando em um vídeo ao falar sobre os desafios da maternidade. Agora, ela revelou o que está causando dor física em seu corpo.

Nos stories do Instagram, ela começou com um agradecimento. “Passando aqui para agradecer. Eu não vou conseguir agradecer um por um. Foram 23 mil mensagens, comentários, não imaginava tanto acolhimento. Me fez sentir tão acolhida e me fez chorar de novo, Só de falar, me emociono. Está tudo bem. Um dia de cada vez. Preciso colocar para fora. Vou ver se descanso um pouco mais”, contou.