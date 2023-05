Após chorar em vídeo, Thaila Ayala revela motivo de sua dor

Após desabafo sobre a maternidade, Thaila Ayala agradece pelo acolhimento e revela o que está causando dor física

A atriz Thaila Ayala voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 3, para agradecer pelo carinho que recebeu do público e dos amigos ao desabafar. Ela apareceu chorando em um vídeo ao falar sobre os desafios da maternidade. Agora, ela revelou o que está causando dor física em seu corpo.

Nos stories do Instagram, ela começou com um agradecimento. “Passando aqui para agradecer. Eu não vou conseguir agradecer um por um. Foram 23 mil mensagens, comentários, não imaginava tanto acolhimento. Me fez sentir tão acolhida e me fez chorar de novo. Só de falar, me emociono. Está tudo bem. Um dia de cada vez. Preciso colocar para fora. Vou ver se descanso um pouco mais”, contou.

Logo depois, ela contou sobre o desafio da amamentação. “O problema do meu peito agora é o ducto obstruído e começou uma mastite. Eu sei que passa. Persistir e aguentar também a dor. Um dia de cada vez”, afirmou.

Em seu vídeo emocionada, Thaila contou: "Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro?… É um peito que não cicatriza nunca, sangra, dói, dói muito, uma neném que troca a noite pelo dia, grita de dor da barriguinha, aquele grito que tira qualquer mãe de si, uma cólica do útero voltando para lugar".

Em seguida, a mulher do ator Renato Góes (36) também falou sobre a culpa que sente por muitas vezes não conseguir dar tanta atenção ao filho mais velho. "Um bebê de 1 aninho que chora o dia todo querendo atenção, e tem dias que simplesmente não consigo dar. Culpa, muita culpa, não é fácil e às vezes a gente só precisa disso aí, colocar para fora e sair do banho pronta para mais uma noite em claro! Quem aí se reconhece?", completou.