Thaila Ayala mostra reencontro com o filho após cirurgia da caçula

A atriz Thaila Ayala foi recebida com um cartaz carinhoso feito em nome do filho mais velho, Francisco

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 14, ao mostrar o reencontro com o filho mais velho, Francisco, de 1 ano. Ela voltou para a casa após a cirurgia da caçula, Teresa. Os dois são fruto de seu casamento com o ator Renato Góes.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou algumas fotos agarradinha com o herdeiro, e agradeceu o apoio da família durante o período que ficou ausente. "A volta para casa e para esse ser que tem minha alma! Como foi difícil ficar longe dele! Obrigada cunhas Marcela Góes por toda recepção e por cuidar junto de Kelly Cristina do meu bebê gigante!", escreveu ela na legenda da publicação.

Além disso, Thaila também mostrou um cartaz de boas-vindas em nome do menino. "Bem-vinda de volta! Te amo, Tetê! Um beijo do seu irmão, Chico. Viva a vida", estava escrito no cartaz ao lado de uns balões. "Amo vocês, papai e mamãe! Francisco", dizia outro cartaz, que estava na cama do casal.

Teresa, que está com dois meses, foi operada em um hospital de São Paulo devido a uma Comunicação Interventricular (CIV), que é uma cardiopatia congênita, descoberta ainda durante a gestação da atriz. Nas redes sociais, ela recordou algumas fotos da bebê após a cirurgia e falou sobre a operação. "Os 10 dias mais longos da história da humanidade! As horas mais infinitas!!! Só quem passou sabe", desabafou ela em um trecho do relato.

Confira a publicação:

Novo visual

Nesta última quinta-feira, 13, a atriz Thaila Ayala surpreendeu seguidores com novo visual. Ela tirou um tempinho para cuidar de si após passar por problemas de saúde com sua filha recém-nascida, Tereza. Com mudanças no cabelo, ela compartilhou o antes e depois, mostrando a novidade tão merecida para suas madeixas.

Do loiro para o castanho, ela retornou à cor natural do seu cabelo, mas não fez mudanças radicais no comprimento do corte. "Um carinho nessa mãe, que como vocês podem ver pelo 'antes', estava precisando!", escreveu.