Thaila Ayala comove em novo relato sobre cirurgia da filha: “Salvou a vida”

Thaila Ayala agradece equipe do hospital e compartilha novos registros da filha recém-nascida após cirurgia no coração

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais para fazer um novo relato sobre a cirurgia da filha, Tereza, de apenas dois meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. Além de agradecer a equipe do hospital, a artista abriu um álbum de fotos do período de internação e mostrou novos registros da pequena.

Ainda no útero, Tereza foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita, chamada Comunicação Interventricular (CIV) e precisou passar por uma operação no coração. Por isso, a recém-nascida aparece com uma cicatriz na região do tórax nos novos registros compartilhados no perfil oficial de Thaila no Instagram.

Além das fotos da bebê após a cirurgia, Thaila também incluiu alguns cliques em que aparece grudadinha com a menina em meio ao hospital. Na legenda, ela abriu o coração: "Os 10 dias mais longos da história da humanidade! As horas mais infinitas!!! Só quem passou sabe”, iniciou o relato comovente.

“Esses dias ouvi a seguinte frase: ‘Não tem como uma mãe passar pela UTI e não se dobrar a Deus’ E é exatamente isso!”, disse Thaila, que agradeceu a equipe do hospital: “Cada enfermeira e técnica que esteve com a gente nesses dias nos dando total apoio, nunca vou esquecer do carinho de vocês”, escreveu a artista.

“Teve noite em que minha filha só queria dormir no colo e elas revezavam com a gente, outra noite que só parava de chorar com carinho na cabeça e lá estavam elas nos ajudando para que a gente dormisse um pouco, inacreditável!!!”, relatou Thaila, que continuou: "As fisioterautas, médicas plantonistas, todas incríveis!”, ela elogiou.

Por fim, a atriz agradeceu o médico responsável pela cirurgia da filha caçula: "E claro, o time que salvou a vida da minha filha, Dr. Gustavo Foronda e Dr Carlos e toda sua equipe genial! Eterna gratidão!!!”, Thaila finalizou o relato e recebeu mensagens de amigos e fãs nos comentários: "Que bom que passou o susto!", disse Regina Casé. "Deus vos abencoe grandemente", escreveu Luana Piovani.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala desabafa sobre a cirurgia da filha, Tereza:

Na noite de quinta-feira, 6, a atriz Thaila Ayala usou as redes sociais para compartilhar vídeos contando detalhes sobre a cirurgia da filha, a pequena Tereza, de apenas dois meses, fruto de seu casamento com Renato Góes. Além disso, ela também relatou sua reação quando recebeu o diagnóstico da filha, ainda na gestação.