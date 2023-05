Thaila Ayala encanta ao postar vídeo fofo com os dois filhos: ''Colinho de mãe''

Mostrando a maternidade real, atriz Thaila Ayala surge no maior chamego com os dois filhos, Francisco, e a recém-nascida Tereza

A atriz Thaila Ayala (37) encheu seu feed de amor no fim do domingo, 21, ao surgir no maior chamego com os dois filhos, ambos do casamento com o ator Renato Góes (36)!

Em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram, a mamãe coruja aparece com Francisco, de um ano e cinco meses, e a pequena Tereza, de pouco mais de um mês de vida. Nas imagens, a famosa posou sentada na cama com a caçula em seu colo e o primogênito sentado no meio de suas pernas. Mostrando a maternidade real, sem esconder o cansaço com a nova rotina, Thaila surgiu sem maquiagem.

"Quando as duas crias querem colinho de mãe ao mesmo tempo!", disse Ayala ao legendar a publicação,

Nos comentários, Góes se derreteu pela família: "Foi lindo!". "Que delícia", babou Fiorella Mattheis. "O amor mais puro e lindo que existe é amor de mãe", destacou uma fã. "Que momento lindo", se encantou outra. "Esse amor não tem como não emocionar, mas seu olhar tá meio perdido, parece bem cansada", reparou uma terceira. "Ele tá ficando a cara do papai", comparou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Thaila compartilhou um desabafo chorando e contou que está enfrentando vários desafios na hora de amamentar Tereza: "O problema do meu peito agora é o ducto obstruído e começou uma mastite. Eu sei que passa. Persistir e aguentar também a dor. Um dia de cada vez", disse.

Confira Thaila Ayala com os filhos:

Renato Góes revela que guarda objeto inusitado usado por Thaila Ayala

O ator Renato Góes, marido de Thaila Ayala, participou do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e surpreendeu ao fazer uma revelação inusitada! Ela pediu o DIU usado pela mulher, com quem tem Francisco, de um aninho, e a pequena Tereza, que nasceu no dia 16 de abril, de presente antes de engravidar para lembrar do momento especial.

"Guardei o DIU de Thaila até hoje, o DIU que ela tirou pra gente poder engravidar. Eu queria muito, e ela me deu numa caixinha um dia", contou o artista no programa exibido na terça-feira, 16.

Durante a participação, Góes ainda comentou sobre o vitiligo ao recordar que ainda em seu tempo de escola foi assaltado três vezes seguidas pela mesma pessoa: "Tenho vitiligo, sempre reparei muito em manchinhas. Percebi que o cara tinha uma manchinha marrom [no rosto]".