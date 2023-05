Thaila Ayala surge em momento de intimidade na cama junto com a família: "Sabadou"

Thaila Ayala posa com a família na cama enquanto amamenta recém-nascida; Atriz deu à luz sua segunda filha, Tereza, há pouco mais de um mês

Thaila Ayala está em uma das suas melhores fases. A atriz e modelo, que há pouco tempo deu à luz sua segunda filha Tereza, usou as redes sociais na noite do último sábado, 20, para compartilhar um momento íntimo e especial com o marido, o ator Renato Góes (35).

Em sua conta oficial no Instagram, Thaila, de 37 anos, compartilhou uma foto da sua família reunida na cama enquanto ela amamenta a recém-nascido. Ela aparece olhando para a câmera enquanto está sentada na cama segurando a herdeira no momento da amamentação, na companhia do maridão, e de seu filho Francisco (1), deitados ao seu lado.

"SABADOU", escreveu a artista na legenda da imagem. Nos comentários, é claro, os fãs se derreteram pela postagem e não pouparam carinho: "Tem gente que vai passar o sábado jogando a vida fora e vocês aí criando vida. Sensacional!", disse uma. "Curtam muita esse fase da vida com eles por que depois eles crescem", continuaram. "Que fotooo!", declarou um terceiro. Goes escreveu: "Passaria a vida toda nessa cama".

Thaila, revelou recentemente que está enfrentando vários desafios na hora de amamentar a caçula. "O problema do meu peito agora é o ducto obstruído e começou uma mastite. Eu sei que passa. Persistir e aguentar também a dor. Um dia de cada vez", disse ela ao gravar alguns vídeos nos Stories do Instagram.

Thaila Ayala se derrete ao exibir o filho dando gargalhadas

A mamãe coruja Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo encantador de seu filho mais velho. A artista usou as redes sociais para dividir um registro cheio de alegria e fofura do primogênito, Francisco, de um ano.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o garotinho aparece dando gargalhadas enquanto brinca com a mãe durante o banho.

"Bambanho sagrado de mamãe! Eu sou completamente ALUCINADA por esse menino!", babou Ayala ao legendar a publicação.