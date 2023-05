Renato Góes revela que guarda objeto inusitado usado por Thaila Ayala antes de engravidar

Casado com Thaila Ayala e pais de Francisco e Tereza, ator Renato Góes conta que guarda DIU da esposa e fala sobre vitiligo

O ator Renato Góes (36), marido de Thaila Ayala (37), participou do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e surpreendeu ao fazer uma revelação inusitada!

Ela pediu o DIU usado pela mulher antes, com quem tem Francisco, de um aninho, e a pequena Tereza, que nasceu no dia 16 de abril, de presente antes de engravidar para lembrar do momento especial.

"Guardei o DIU de Thaila até hoje, o DIU que ela tirou pra gente poder engravidar. Eu queria muito, e ela me deu numa caixinha um dia", contou o artista no programa exibido na terça-feira, 16.

Durante a participação, Góes ainda comentou sobre o vitiligo ao recordar que ainda em seu tempo de escola foi assaltado três vezes seguidas pela mesma pessoa: "Tenho vitiligo, sempre reparei muito em manchinhas. Percebi que o cara tinha uma manchinha marrom [no rosto]".

A atriz Letícia Colin (33) também esteve no programa e divertiu ao dar detalhes do parto do filho Uri, que tem 3 anos, fruto de seu relacionamento com Michel Melamed (47). "Eu conversei com a minha barriga, falei com o bebê: 'filho, se você quiser vir, já vem. Mamãe tá supercansada'. Me arrependi na hora de ter dado essa intimidada!", começou falando.

Além de Letícia e Renato, o episódio do Que História É Essa Porchat?, de Fábio Porchat (39), ainda contou com Victor Lamoglia (30) como convidado.

Com bolo caseiro, Thaila Ayala e Renato Góes celebram um mês da filha

Tereza, a filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, completou seu primeiro mês de vida na segunda-feira, 15, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques com a herdeira, o marido e o filho mais velho, Francisco, além do bolo caseiro que preparou para celebrar o mesversário da menina, e se derreteu.

"1 mês de Tereza e teve mais um experimento que não deu muito certo, mas saiu um bolinho desmoronando, porém cheio de amor da mamãe aqui!", disse a mamãe na legenda da publicação.